Igandeak
Ostirala, 14 azaroa 2025, 21:08
Pauso sendoz hasi zuen bere ibilbidea Alauda Ruiz de Azúak bere lehen film luzearekin, 'Cinco lobitos'ekin, heldutasunez tonu eta gidoi aldetik, amatasunera hurbiltzeko ikuspuntu kontrajarriak landuz. Ondoren gaurkotasun handiko 'Querer' telesaila ezagutu genion, familia barruko tratu txarrei eta lurpeko indarkeriari buruzkoa. Aurrekoa baino zorrotzagoa eta hotzagoa, borobilagoa, ikusleari ia kontzesiorik eman gabe. Maisulan horren ostean, eta, denbora gutxian, bere hirugarren filma estreinatu du, bai eta Donostiako Zinemaldiko Urrezko Maskorra eskuratu ere. 'Los domingos' du izenburua lan horrek, eta kritika eta ikusleak ase dituela esan daiteke. Azken honetan lantzen duena ez da samurra, arantzatsua baizik. Fedeaz dihardu, baina ez horretaz bakarrik: familia barruko gorabeherez, guraso eta seme-alaben arteko harremanez eta beste zenbait kontuez... 'Los domingos'ek 'Querer' telesailaren ildoei jarraitzen die: hurbilketa zorrotza, ikuspegi ezberdinak, gatazken planteamendu irekia, gizakion tolesturak agerian jartzeko ahalegina... Maila handiko filma da, antzezpen handiekin, eta gogoeta egitera bultzatzen gaituena. Deserosoa eta kontraesankorra. Eta apur bat etsigarria, ikuskerari dagokionez.
Egia esan, betidanik interesatu izan zait fedearen gaia. Kontsolamenduaren eta hustasunaren arteko bidegurutze moduko bat da, pertsonala eta besterenezina. Txikitan, heziketa kristaua jaso nuen, fededun izan nintzen, Jainkoarekin hitz egiten nuen (edo otoitzaren bidez hala egiten nuela uste nuen), zintzoa izan nahi nuen, besteei lagundu… Meza-mutil ere jardun nuen bolada batez (zorionez, ez nuen apaiz 'federasta'rik ezagutu). Eta hori gutxi balitz, izeba moja bat daukat, bizirik oraindik, baina hura ez zen klausuran sartu, behartsuei laguntzen garatu baitzuen bere fedea.
Eta berriz pelikulara etorrita, oso identifikatua sentitu naiz filmeko izebaren pertsonaiarekin, eta ez zait batere gustatu pelikularen amaieran hura itsusteko dagoen gidoi bira, notarioaren aurrean. Patricia Arnaizek sinesgarritasun eta emozio handiz antzezten duen Maite izeba da pertsonaia zentzudun bakarra, mundua argi apur batez ikusten duena, zintzoa eta laguntzeko prest dagoena. Eta ona da pelikula, oso ondo egina dago, baina amorrarazten nau planteatzen duen fedearekiko muturreko ereduak. Pelikulan agertzen den fedeak ez du ontasunik, enpatiarik, ezta hurkoari laguntzeko bokaziorik ere. Fede egoista eta zaharkitua iruditu zait, harrokeriaz betea («zure alde otoitz egingo dut»), txikitan ezagutu nuenarekin zerikusirik ez duena. Bestela esanda, posesio hutsa da. «Egin nazazu zeurea», «aukera nazazu», dio hitzez hitz protagonistak. Aukeratua izateko grinaz dago, berezia sentitzeko irrikaz. Posesio perbertso baten aurrean gaudela iruditzen zait, manipulazio zantzuak daudela, eta exorzismo prozesua psikologo bati dagokiola bete-betean. Neska protagonistak, Ainarak, oso gazte galdu du ama, eta apenas du komunikaziorik bere aitarekin (gurasoen hutsuneaz irakurketa freudiar bat ere egin daiteke). Are gehiago, aita hori oso zeken agertzen da diru kontuekin, eta badirudi bere kezka nagusia alabaren klausuratzeak kosturik ez eragitea dela. Alabaren borondatea errespetatzen duela dio, baina sentsazioa duzu erabaki horren kostuarekin arduratuago dabilela, eta doakotasunak lasaitu handia ematen diola. Garai bateko haurrentzako ipuinetan bezala: «aho bat gutxiago elikatzeko».
Jainkoaren morroi
Ainarak, bestalde, lagun kuadrilla jatorra dauka, barreak egiten dituzte, abesbatzan abestea maite dute, beren lehen maite-jolasak bizi dituzte, Ainarak barne. Eta izebak zentzu osoz esaten dio lehenago mundua ezagutzea komeni zaiola, ikastea… Eta ondoren, fedeari eusten badio, garaiz dabilela klausurako moja bihurtzeko. XXI. mendeko hitzak dira. Pelikulako moja horiek, ordea, beste garai batean bizi dira, iraganetik atera izan balituzte bezala. Hotzikara eragin didate. Azken batean, izan daiteke Ainara moja eta besteei lagundu, baina Jainkoaren morroi izan nahi du, jainkoaren esklabo. Eta esklabo izan nahi horrek mesfidantza eragiten dit.