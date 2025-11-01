El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Nesken ileak

Arantxa Urretabizkaia

Arantxa Urretabizkaia

Larunbata, 1 azaroa 2025, 23:32

Adiskide katedradun bat oraintxe erretiratu dela ospatzeko, aspaldiko lagunok elkartzen gara, nola ez, taberna batean. Erretiroak sortzen dizkion zalantzak eta kezkak ditu hizpide katedradun ohiak. Luze mintzatzen da horretaz, zer egingo duen gaurtik aurrera, zer ez duen egin nahi, zerk kezkatzen duen…

Tarteka, gutako norbaitek ere bota tzen zuen berea, erretiroak ateak zabaltzen dituela, ez bakarrik itxi eta antzeko esaldiak. Gaia agortu zenean, taldeko batek galdetu zion protagonistari zerk harritu duen gehien irakasle gisa emandako urte luzetan. Neskak, erantzun zuen, zalantza izpirik gabe.

Eta berehala heldu zion amuari beste adiskide batek, esparru horretan ere esperientzia izandako andreak. Bakanak zirela neskak espezialitate horretan duela hamarraldi gutxi eta erditik gertu orain. Pozik aipatu zuen hori andreak eta emakumeon aurrerapenaz jardungo zuen adierazpenari ekin bezain laster, erretiratu berriak ezetz esan zuen, buruarekin. Nola ukatu hori? Isilunea gertatu zen ondoren.

Esan zuen hori egia zela, baina beste zerbaitek harritu zuela bera azken urteotan. Kontatu zuen nola-hala onartzen zuela ikasleek beti begi bat mugikorrean izateko duten ohitura, lezioaren erdian ere teklak jotzen ikusten zituenean bere buruari esaten ziola agian informazio gehigarri baten bila ari zirela, jakinda ere uste lasaigarri hori gezurra zela.

Baina egon bazegoela jasangaitza gertatzen zitzaion beste zerbait, urtez urte gora egin duen zerbait. Segundo gutxiko etena egin zuen jarraitu aurretik. Kezkagarriena neskek beraien ileekin gelan hartzen duten lana aipatu zuen: mototsa garondoan bildu, handik gutxira desegin, ondoren kaskoaren erpinean beste mototsa, handik gutxira korapiloa desegin eta ilea paparrean kokatu, erdibana, ezkerretara, eskuinera… etengabeko jardunean.

Mutu gelditu ginen guztiok.

