'Amets Alokatuak' komikia plazaratu dute Harkaitz Canok eta Iñaki Holgadok Harkaitz Canok eta Iñaki Holgadok komikiaren webgunean. / Juantxo Lusa Obra honek aurreko lanen ildoari eusten dio, «neofuturismoarekin» erlazionatutako gaiak aztertuz UNAI SARRIUGARTE Miércoles, 16 octubre 2019, 01:47

'Amets Alokatuak' komikia plazaratu dute Harkaitz Canok eta Iñaki Holgadok. Ikastolen Elkarteak editatzen duen Xabiroi izeneko aldizkariak urtero komiki bat plazaratu ohi du. Bilduma osatzeko helburuarekin, euskal lurraldeko egile desberdinei egiten diete sorkuntzarako proposamena eta egitasmo honen ondorioa da lan hau.

Harkaitz Canok eta Iñaki Holgadok elkarlanean eginiko obra Xabiroi aldizkariak argitaratzen duen laugarren komikia da. 'Amets alokatuak' izeneko lanak, aurreko liburuen ildoari eusten dio, «neofuturismoarekin» erlazionatutako gaiak aztertuz.

Aurkezpenean Harkaitz Cano gipuzkoar idazleak nabarmendu zuenez: 'Inception', 'Strange days', 'Being John Malkovich' eta 'The eternal sunshine of the spotless mind' luzemetraietan oinarritu zen komiki honen gidoia jorratzeko. Liburuak Zorban izeneko ametsekin trafikatzen duen ikerlari baten nondik-norakoak ditu hizpide.

Bestalde, Iñaki Holgako komikilari euskaldunak gaineratu zuenez: «Hasieran ez genuen oso argi errealitatea eta ametsak bereizi ala ez. Azkenean, orrialde batzuk berregin behar izan nituen, bien arteko aldea nabarmena ez izateko».

Laranja eta urdina dira komiki honetan nabarmentzen diren koloreak. Izan ere, bertan erabilitako kolore bakoitzak esanahaia konkretu bat aurkezten du. Gainera, mezu subliminal bat baino gehiago ezkutatu dute egileek lanean bertan.

Canok gidoi teknikoa landu du, bineta nolakoa izatea nahi duen adieraziz, eta ondoren, Holgadok lehenengoak eskatutakoa ahal duen hobekien islatu du marrazkien bitartez.