Alberto Arteta saxofoi-jotzailearen kontzertua igande honetan Gasteizko Dazz tabernan Laurok proiektu berriarekin kaleratu duen «Behar bizia» izeneko disko berria aurkeztuko du

Alberto Arteta saxofoi-jotzaile nafarraren kontzertua izango da igande honetan Gasteizko Dazz tabernan, 20:00etan. Musikariak Laurok proiektu berriarekin oraintsu kaleratu duen 'Behar bizia' izeneko disko berria aurkeztuko du.

Arteta jazz ikasketak egiten hasi zen Pablo Sarasate Musika Kontserbatorioan. Han, goi-mailako ikasketak egin zituen eta ikasketa amaierako saria irabazi zuen, bere promozioko ikaslerik onena izan zelako, ohorezko matrikularekin. Gero Amsterdamera joan zen bizitzera eta, han, jazz arloko saxofoia ikasi zuen kontserbatorioan. Bere promozioko musikaririk onenaren saria ere jaso zuen han.

Lehen diskoa 2014. urtean grabatu zuen, 'Bat' izenekoa, Alberto Arteta Group taldearekin. Talde horrekin zenbait jaialdia eta jazzalditan parte hartu du. Disko horrek izandako arrakasta ikusita, 2016an bigarrena kaleratu zuen, 'The Legacy' izenekoa. Bigarren lan horrekin lehenengoarekin baino arrakasta handiagoa lortu zuen, eta hainbat tokitatik deitu zuten kontzertuak emateko. Aurten, lehen aipatutako hirugarren diskoa plazaratu du.

Estatuko areto eta jazz jaialdirik onenetan jo du, eta hainbat lan diskografikotan parte hartu du, hala nola Anaut - Time goes on (2016); Jorge Garrido Monk Trío - Vintage (2015); Mauro Urriza Group - Blues for Oteiza (2014); Kike Arza Quintet - Currículum (2013); Anaut - 140 (2012); Broken Brothers Brass Band - In the mud (2014) eta The life we deserve (2012).

Gaur egun musikaria izateaz gain, jazz saxofoiko irakaslea ere da Nafarroako Musika Kontserbatorioan eta zenbait musika proiektutan lan egiten du, besteak beste Alberto Arteta Group, Jazzy Leap Band, Kike Arza Trío, Anaut, Jean Marie Ecay Quartet, Jorge Garrido Trío, Kike Arza Quintet, Ulrich Calvo Group eta beste hainbatetan.