Pedro Armestren argazki-erakusketa bat izango da ikusgai astelehenetik aurrera Gasteizen Sierra Leonako haurren ezkontzei buruzkoa izango da, Europa Biltzar Jauregian PAUL PICADO Martes, 6 agosto 2019, 20:12

Pedro Armestreren argazki-erakusketa bat izango da ikusgai astelehenetik aurrera Europa Biltzar Jauregian. Erakusketa irailaren 1era arte ikusteko aukera egongo da, eta Sierra Leonako haurren ezkontzei buruzkoa da. Erakusketa honen bidez, hango haurren egoera salatu nahi izan du Armestrek.

Argazkietan neskak agertzen dira, eta beren begietan beldurra eta larritasuna hautematen da. Izan ere, kartzela batean egongo balira bizi dira. Bazterkeria, bortxaketak, eskola-uzteak eta haur ezkontzak jasaten dituzte. Hiru nesketatik bat ezkontzera behartzen dute, eta urtero, 15 milioi neska baino gehiago ezkontzera behartzen dituzte mundu osoan.

Pedro Armestre argazkilari-kazetari profesionala da 1993. urtetik. Europa Press Agentziaren laborategian hasi zen lanean, eta gero Cover Agentzian, El Mundo egunkarian eta Interviú aldizkarian aritu zen. Horrez gain, Estatuko eta nazioarteko zenbait komunikabideetan kolaboratzaile gisa ere aritu zen. 2003. eta 2016. urteen artean France Press nazioarteko agentziaren bidez bere irudiak zabaldu zituen.

Calamar2 aldizkari digitala sortu zuen 2014. urtean, gizarte eta ingurumen arloko gaietan eta telebistarako eta bestelako informazio-hedabideetarako multimedia edukiak egiten aditua dena. Bestalde, online galeria bat ere badu, www.armestregallery.com, eta hor, egile-kopiak eskura daitezke. Bere lanek, giza eskubideak defendatzearen alde egiten dute.

Hainbat sari eta aipamen irabazi ditu, hala nola Ortega y Gasset saria, argazkirik onenarengatik, Kazetaritzako Espainiako Erregearen saria, Pictures of the Year Internacional eta Pictures of the Year LatAm.