Aitor Bizkarrak irabazi du lehenengo finalaurrekoa
Zeanuriko Ibarreta frontoian jokatu da eta Bermeon ospatuko den bigarren itzuliko finalaurrekoetara zuzenean sailkatu da abadiñarra
Igandea, 26 urria 2025, 20:22
Aitor Bizkarrak irabazi du Zeanuriko finalaurrekoa. Abadiñarra zuzenean sailkatu da bigarren itzuliko finalaurrekoetara, Zeanuriko Ibarreta frontoian jokatu den lehenengo saioan nagusitu ondoren.
Sarrera guztiak agortuta, 525 bertsozale elkartu dira igande honetan Zeanurin, eta , sei bertsolari hauek aritu dira kantuan, ordena honetan geratu direnak puntuazioen arabera: Aitor Bizkarra Ruiz, 649,5; Jone Uria Albizuri, 649; Oihana Bartra Arenas, 629,5; Imanol Uria Albizuri, 615; Aissa Intxausti Aburruza, 594, eta Bittor Altube Sarrionandia, 547. Beraz, esan bezala, lan puntuagarriak amaituta, Bizkarra izan da puntu gehien batu dituen bertsolaria, eta Bermeon izango da, azaroaren 15ean.
Gaurkoan Beñat Vidal Gurrutxaga aritu da gaiak jartzen. Epaile lanetan, ostera, Ainhoa Arregi Elosua, Ander Arrien Aspiazu, Garazi Mendoza Agirre, Iñaki Aurrekoetxea Arkotxa, Jurgi Fuentes Goikoetxea, Marta Ortiz Mateo eta Miriam Juaristi Urizar aritu dira. Idazkari lanetan Itxaro Juaristi Olaetxea egon da.