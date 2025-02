Los líos sexuales de Kanye West con su mujer, su suegra y su asistente

El polémico y talentoso músico y diseñador Ye, nombre artístico desde 2021 de Kanye West, no soporta pasar desapercibido. A sus 47 años, lleva ya dos escandalosamente casado con la arquitecta australiana Bianca Censori, quien desde su boda ha ido acentuando un cambio físico que remite cada vez más a Kim Kardashian, la ex de Ye y madre de sus cuatro hijos. Cada vez que pisan la calle sube el pan...

Triángulo... Alexandra Censori, madre de Bianca; y a la derecha, Lauren Pisciotta.

Ahora han vuelto a los titulares por el posado de Censori completamente desnuda en los premios Grammy, pero hace unos meses lo eran por los rumores de divorcio, anunciado, dicen, por ellos mismos a sus amigos. Un día después negaban, sin embargo, la situación paseando juntos por Tokio. Todo ello, desde luego, como parte de los rituales habituales de West para seguir dando titulares, incluso aunque sus polémicas le cuesten gran parte de su fortuna: gracias a sus polémicas o disparatadas declaraciones (llegó a compararse a sí mismo con Hitler, ¡como elogio!) ha pasado de tener dos mil millones de dólares a 'solo' 400 millones.

La nueva (y enésima) imagen viral de la pareja. Kanye West y Bianca Censori, en la alfombra roja de los recientes premios Grammy.

Precisamente ha sido Japón el país que peor ha reaccionado a la imagen de los Grammy, donde el desnudo de Censori ha causado un total rechazo. Los promotores de Ye han cancelado dos conciertos en Tokio por valor de veinte millones de dólares. Y es que Japón acaba de incorporarse al movimiento #MeToo y la defensa de los derechos de las mujeres. El comportamiento de West ha sido así interpretado como un acto de control coercitivo sobre su mujer, sin matices.

Bianca antes y después. Censori ya era dada a fotografiarse en poses exuberantes antes de conocer a Kanye West, pero desde que está con él la exposición de su cuerpo ha alcanzado nuevas cotas.

Pero el escándalo ya venía arrastrándose desde que apareció Lauren Pisciotta, exasistente personal del rapero, al que ha demandado en junio por acoso sexual y despido injustificado. Entre las pruebas que aportó se halla una captura de pantalla de un supuesto diálogo en el que Ye le decía a Bianca: «Quiero acostarme con tu madre antes de que se vaya».

Él le habría preguntado, además, a Lauren si creía que Bianca querría presenciarlo. «No me dejaré llevar por las últimas acusaciones», comentó Alexandra Censori, madre de Bianca, al Daily Mail. La pareja, por ahora, calla. En los juzgados se dilucidarán las acusaciones... ¿y los rumores de divorcio? Ahora mismo, no tiene pinta de ello, pero quién sabe...

Hizo lo mismo con Kim... El estilismo de Kim Kardashian cambió sustancialmente durante su matrimonio de seis años con Kanye West. Pero los looks que entonces le elegía el cantante –especialmente el 'burka radical' que lució en la Gala de Met en 2021– eran elogiados por su osadía y no se veían como dominación de su marido. Quizá porque cuando se conocieron ella ya era ultrafamosa y multimillonaria...

Ahora la cuestión pasa por dilucidar si Bianca Censori se ve forzada a exhibir su cuerpo en público (y a participar quizá en juegos eróticos singulares) o si lo hace voluntariamente. Hasta ahora, había partidarios de las dos opciones, pero la mayoría coincide en que ella no logró ocultar sentirse incómoda al posar en la alfombra roja de los Grammy, en la que no solo estaba desnuda, sino en poses y actitudes junto a Ye que traslucían sometimiento.

El comentario más extendido es que solo era otra estrategia promocional —la enésima— del cantante, que, sin estar nominado a esos premios, consiguió de nuevo ser el centro de atención, algo que siempre le ha resultado fácil: además de ser un fiel defensor de Donald Trump, ha hecho numerosos comentarios machistas y antisemitas. De estos últimos es de los únicos que se ha disculpado atribuyéndolos a su presunto autismo o, según la ocasión, síndrome bipolar.

Hijas a las que educar. Kanye West tiene cuatro hijos con Kim Kardashian, dos niñas y dos niños. La mayor, North, de 11 años, apareció el año pasado en el sencillo y el vídeo Talking/Once Again como 'colaboradora'. Kardashian mantiene un discreto silencio sobre el padre de sus hijos. Cuando se divorciaron se aludió a los problemas mentales del cantante «contra los que estaba luchando».

Bianca Censori nació el 5 de enero de 1995 en un suburbio de Melbourne llamado Ivanhoe. Estudió arquitectura en la Universidad de Melbourne y comenzó muy joven, con 25 años, a trabajar como responsable de arquitectura en Yeezy, la marca de Kanye West. Enseguida se convirtió en asesora de Ye, nombre profesional de West. Dos años después, en 2022 se les empezó a ver juntos, como pareja. Apenas unas semanas después de oficializar su divorcio de Kim Kardashian, el rapero decidió casarse con Censori en una ceremonia discreta –para lo que acostumbra– que se celebró ese año en el lujoso hotel Waldorf Astoria de Beverly Hills.

Desde ese momento, su aspecto, desde el color del pelo hasta el último accesorio –o la ausencia de ellos–, han cambiado radicalmente, determinados por West, como ya hizo con sus anteriores parejas. Lo contó de igual forma Kim Kardashian, pero ella lo decía en tono elogioso, asegurando que el gusto para la moda y los diseños del rapero eran excepcionales. Kim se ha mantenido callada durante todo este tiempo sobre su ex y Bianca Censori; incluso no se ha pronunciado sobre el polémico desnudo de los Grammy, pero algunos medios aseguran que ha expresado su preocupación por la influencia que ello ejerce sobre North, la mayor de los cuatro hijos que tiene con Kanye, ahora de solo 11 años, aunque ya es una celebrity. A Kim, desde luego, no le faltan motivos para inquietarse.