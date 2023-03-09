El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Recetas de Martín Berasategui Magdalena de miel con bebida de zanahoria

Una receta de Martín Berasategui para hacer un delicioso postre de magdalena de miel con bebida de zanahoria.

Foto: José Luis López de Zubiría / Ilustracioes: Javirroyo

Por Martín Berasategui

Miércoles, 21 de Abril 2021

Para empezar la receta de magdalena de miel con bebida de zanahoria, para las magdalenas: en el bol de la batidora de varillas se echa el huevo con el azúcar y, a velocidad media, se comienza a batir hasta lograr una mezcla con la consistencia de una natilla. Se incorporan la harina y la levadura, removiendo de arriba abajo para integrarlas bien.

Mientras, se calienta suavemente la mantequilla a 45 ºC y se añade la miel, mezclándola. Entonces se vuelca esta mezcla en hilo fino sobre el conjunto del bol sin dejar de batir. Una vez hecho, se añade la ralladura de limón y se deja reposar una noche en la nevera.

Transcurrida la noche, se enciende el horno a 180 ºC y se rellenan cápsulas de magdalena con 30 g de masa, espolvoreando la superficie con azúcar granillo. Se hornean durante 12 minutos, se retiran del horno y se dejan enfriar.

Por último se entibia un poco de miel de acacia y con ayuda de una brocha se pringa la superficie de las magdalenas. Se sirven con la bebida fresca.

Para la bebida: se lavan en agua las zanahorias y las manzanas. Se licuan las manzanas, las zanahorias y el jengibre, previamente pelado. Una vez licuado, se cuela por un colador fino y se sirve muy frío con las magdalenas. ¡Y listo! Ya tenemos la receta de magdalena de miel con bebida de zanahoria terminada.

Preparación: 80 min + 12 h

Ingredientes

Para las magdalenas

  • 130 g de huevo fresco
  • 120 g de azúcar
  • 130 g de harina
  • 5 g de levadura en polvo
  • 130 g de mantequilla
  • 10 g de miel
  • 6 g de ralladura de limón
  • Azúcar granillo
  • 1 pizca de miel para abrillantar

Para la bebida fresca

  • 4 manzanas de tipo granny smith
  • 12 zanahorias
  • 1 cm de rama de jengibre crudo

