El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Muere un menor que iba en bici y otro resulta herido al ser arrollados por un autobús en Berriz

Tres 'tips' del gurú del fitness válidos para cuerpo y mente

«No nos podemos instalar en la comodidad», afirma Marcos Vázquez, creador del blog Fitness Revolucionario y autor de 'Sabia Mente'

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:21

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Cada vez tenemos todos más claro que estar físicamente potentes y mentalmente destruidos no es una combinación aceptable. Como tampoco lo es trabajar mucho la ... mente y dejar que el cuerpo decaiga por no prestarle la más mínima atención. Es decir, todos sabemos a estas alturas que para alcanzar eso que llamamos 'estar bien' nos hace falta cuidar ambas cosas (es cierto que no solemos dedicarles el mismo porcentaje de tiempo y mimo, pero al menos tratamos de no olvidar ninguna de las partes). Marcos Vázquez, conocido como el gurú del fitness, acaba de publicar un libro, 'Sabia mente' (ed. Tenos), en el que plantea cómo combatir «la dispersión con acción», un principio aplicable a todos los músculos del cuerpo, cerebro incluido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorpresa y malestar institucional por el ataque del movimiento feminista en los actos del 25-N
  2. 2

    Dámaso Quintana ofrece 60 millones para salvar a Vicinay de la liquidación
  3. 3 Muere un menor que iba en bici y otro resulta herido al ser arrollados por un autobús en Berriz
  4. 4 Puja más de un millón de euros por un piso subastado y lo pierde por no poder pagar a tiempo
  5. 5

    Un jurado declara culpable a un ertzaina que se quedó con una multa de 40 euros
  6. 6

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  7. 7

    Detenida una mujer por su supuesta implicación en el incendio mortal de Barakaldo
  8. 8 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por venta de obras de arte
  9. 9 La nota que una familia de Bilbao deja en el portal donde su iPhone robado marca la ubicación
  10. 10 Mercadona recupera su producto estrella de charcutería y anuncia nuevos embutidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Tres 'tips' del gurú del fitness válidos para cuerpo y mente

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Tres &#039;tips&#039; del gurú del fitness válidos para cuerpo y mente