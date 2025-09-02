¿Realmente es un peligro no poner el móvil en modo avión cuando volamos?

Cuando subes a un avión hay algo que tienes que hacer sí o sí: poner el móvil en modo avión. Y si se te olvida, ... ahí están los tripulantes de cabina y hasta el mismo piloto para recordártelo. Nadie tiene muy claro por qué, pero obedece, no vaya a ser que luego haya problemas en el despegue... ¿Realmente corremos riesgo de accidente si desoímos la norma?

Para responder a esta pregunta conviene saber primero qué es exactamente el modo avión, ubicado en los atajos de control de los 'smartphones', ordenadores portátiles y tabletas inteligentes. Se trata de una función que desactiva la entrada y salida de cualquier comunicación inalámbrica, lo que en la práctica afecta a las señales de datos móviles, wifi, Bluetooth y GPS. Aunque también podemos desactivar cada una de forma independiente, el modo avión se instauró para facilitar el proceso acallándolas de una sola vez, dada la posibilidad de interferencias con los sistemas de navegación y comunicación de las aeronaves.

Pongamos un ejemplo: los márgenes de error durante el despegue y el aterrizaje son tan exiguos que cualquier disrupción podría poner en peligro al pasaje. Ahora imaginemos a centenares de viajeros intentando deshabilitar una por una todas las conexiones de sus dispositivos (algo, además, complejo para quienes no tienen mucha idea de tecnología)... Lo más probable es que para cuando se iniciase la maniobra propiamente dicha muchos teléfonos siguieran emitiendo señal.

Cuestión distinta es la probabilidad de que dichas interferencias lleguen a producirse o lo hagan de forma tan significativa que el propio piloto se vea en apuros. Los aviones modernos están más que preparados al respecto y tanto la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) como la Federal Aviation Administration estadounidense (FAA) se muestran contundentes: hasta ahora no existen indicios de que un teléfono móvil haya desencadenado algún tipo de incidente aéreo.

Mejor prevenir que curar

Entonces ¿es una norma caduca? ¿un mero formalismo del que podemos desentendernos? Ni mucho menos. El riesgo de interferencias críticas nunca llegará a ser cero y, de hecho, algunos comandantes han reportado molestias provocadas por gadgets particulares. Es el caso del piloto comercial conocido como @perchpoint, que en TikTok aclara que el modo avión «no supone ninguna conspiración. No se acaba el mundo si olvidas activarlo en tu teléfono; ni el avión se va a caer del cielo ni va a fallar ningún sistema a bordo, pero las señales pueden interferir con los auriculares de los pilotos».

Si la gente empieza a saltarse una norma tan básica como ésta, terminará por hacer lo mismo con todas las demás

Y esto es importante. «Si estás en un avión con 70, 80 o 150 personas a bordo, y los teléfonos de tres o cuatro personas intentan conectarse a una torre de telefonía para recibir una llamada, esos dispositivos emiten ondas de radio. Existe la posibilidad de que esas ondas interfieran con las ondas de radio que usan dichos auriculares», prosigue el también veterano del ejército estadounidense.

No es ninguna broma y pone un ejemplo que ha vivido en primera persona: «Anoche, en San Francisco, habíamos salido de la puerta de embarque. Estábamos hablando con el personal de tierra. Nos desconectamos del tractor, encendimos los motores y, una vez dada la vuelta al avión, empezamos a dirigirnos hacia las calles de rodaje. Entonces llamé a tierra para recibir la autorización sobre hacia qué dirección debíamos ir. Justo cuando empezamos a recibir las instrucciones apareció un zumbido realmente molesto en los auriculares. Sonaba como si tuviera un mosquito dentro del oído».

Pero los pilotos no son los únicos miembros de la tripulación que tienen algo que decir sobre el uso indiscriminado de teléfonos móviles dentro de los aviones. «Si ya cuesta que los pasajeros atiendan a las instrucciones mínimas de seguridad, imagínate si no existiera la obligación de deshabilitar los datos del teléfono», señala una azafata aérea desde el anonimato. «Además, si la gente empieza a saltarse una norma tan básica como ésta, terminará por hacer lo mismo con todas las demás. Los vuelos se convertirían en un caos», concluye.

¿Y qué pasa con el wifi de pago?

Muchas aerolíneas ofrecen wifi de pago a sus clientes. Resulta llamativo cuando nos obligan a mantener nuestro móvil o tablet en modo avión. ¿Acaso no interfiere ni es molesto para los pilotos? La realidad es que no. Y la razón es que el acceso a internet está controlado por sistemas diseñados expresamente para el avión que los alberga: podemos usar el wifi de nuestro 'smartphone' u ordenador sin que se produzcan extraños en las comunicaciones del piloto.

Tampoco podemos descartar que la activación del modo avión pase de obligatoria a recomendada en unos años, conforme las líneas aéreas se adscriban a la decisión tomada por la Comisión Europea en 2022: autorizar el acceso a redes móviles 5G en pleno vuelo. Aunque la tecnología está lista, sigue resultando demasiado costosa (y errática) como para que salga rentable ofrecerla comercialmente. Habrá que seguir esperando para telefonear a nuestras madres mientras surcamos el cielo.