Así puedes 'rascar' más cobertura para tu móvil

Solemos darla por sentado, pero no siempre está cuando se la necesita. Hablamos de la cobertura de nuestros teléfonos móviles, imprescindible para enviar mensajes a ... través de WhatsApp (o pedir un taxi) cuando no tenemos una red WiFi a la que conectarnos.

Los problemas se dan sobre todo en entornos rurales o durante los desplazamientos por carretera –momentos en que pueden surgir emergencias–, pero también son muchos los domicilios urbanos donde las llamadas telefónicas tienden a entrecortarse. Algo que suele explicarse por las peculiaridades de la edificación –las paredes de hormigón, los sótanos y los cristales polarizados reducen bastante la señal–, pero también por su distancia respecto a la torre de telecomunicaciones más cercana.

Si ha notado que la cobertura cae en picado al entrar en su cocina o el baño, puede que todo sea una mera cuestión de física: acercarse a una ventana o salir al balcón seguramente le haga ganar una línea de señal. No queda otra, en cualquier caso, si hablamos de un domicilio antiguo (de muros gruesos) o de un piso bajo que se encuentre rodeado de construcciones. Pero eso ya lo sabe, ¿verdad? Sin embargo, existen otros trucos más allá de salir a cielo descubierto o acercarse al máximo al exterior. Son estos:

1 El modo avión, nuestro amigo

Los expertos recomiendan activar el modo avión durante unos segundos y desactivarlo después. Este simple gesto hace que el móvil 'olvide' la antena a la que estaba conectado y le fuerza a buscar otra que, con un poco de suerte, se encontrará más próxima o menos saturada. Si nunca lo ha probado en los aledaños de un concierto, una estación de autobuses o un aeropuerto, hágalo y tal vez se sorprenda.

2 Juega con la red

También podemos trastear con la red a la que estemos conectados. Basta entrar en los ajustes de datos móviles de iOS y Android para desmarcar la selección de red automática, momento a partir del cual podremos escoger otra de nuestro mismo operador. Además, dentro del mismo apartado se nos ofrece alternar entre las tecnológicas 3G, 4G y 5G, lo que a menudo marca una diferencia significativa, tal y como advierte la propia Apple: «La conexión 5G puede afectar a la duración de la batería y a la estabilidad de la conexión de datos y de las llamadas de voz». Por esto mismo, muchos usuarios deciden sacrificar la imponente velocidad de conexión del 5G en favor de una mayor estabilidad (y fiabilidad) al comunicarse de palabra.

3 Mira cómo vas de batería...

Pocos lo saben, pero el porcentaje de batería restante en el smartphone también influye en la intensidad de la señal. Algo similar, con reservas, a lo que ocurre con las aplicaciones de VTC cuando intentamos pedir servicio y nos cobran de más al detectar que nuestro dispositivo 'morirá' en breve). Cuando les queda poca autonomía, los móviles tienden a reducir automáticamente la potencia de su antena para ahorrar energía, algo a lo que conviene adelantarse llevando siempre una batería externa en el bolso o acoplada al propio terminal (las venden integradas en fundas e incluso de carga inalámbrica, conectadas magnéticamente).

4 ... y revisa la funda

No todas las fundas nos harán un favor: por muy bonita que nos parezca la que usamos a diario, deberíamos plantearnos cambiarla si, tras colocarla, apreciamos menos barras de cobertura que de costumbre en nuestros sitios habituales. En la letra pequeña de muchos fabricantes puede leerse, de hecho, que las carcasas con acabados metálicos o demasiado gruesas pueden atenuar la señal de sus dispositivos (y no hay reclamación posible al respecto). De todos modos, no perdemos nada por retirar la funda unos instantes y comprobar si la cobertura mejora justo en el lugar donde esté dándonos problemas.

5 Últimos recursos

Muchos residentes en pedanías o ubicaciones aisladas pugnan a diario por las vías de comunicación que el resto de los mortales dan por sentadas. Navegar por Internet a una velocidad decente o hablar por teléfono sin interferencias se antoja un imposible. Algunos han encontrado una solución provisional adquiriendo femtoceldas, estaciones base compactas (ubicadas en el interior de las casas) que amplifican la intensidad de la señal móvil y mejoran la calidad de las llamadas.

Si todo lo demás falla, también para urbanitas, las únicas alternativas posibles son cambiar de operador u optar por las llamadas WiFi. Estas se activan gratuitamente en los ajustes del teléfono y permiten realizar llamadas a través de la conexión a Internet doméstica.

Pasarnos a otra compañía, por último, puede zanjar la cuestión: aunque la mayoría de operadores comparten infraestructura en según qué zonas, también disponen de antenas propias. Ubicarlas es tan sencillo como acceder a los mapas de señal disponibles en las distintas webs corporativas.