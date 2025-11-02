El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vivir | Tecnología

Los diez asistentes a la conducción que usarás porque son ya obligatorios de serie

La Unión Europea espera que eviten más de 25.000 muertes hasta 2038

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

Escucha la noticia

5 min.

Ciertas aseguradoras han comenzado a bonificar las pólizas de los vehículos provistos de 'ADAS'. Si dichas siglas le suenan a chino, debe saber que hacen ... referencia a los sistemas avanzados de asistencia a la conducción ('Advanced Driver Assistance Systems' en inglés); tecnologías implementadas por los fabricantes para mejorar la seguridad del conductor, sus acompañantes, los peatones y el resto de vehículos que transitan las carreteras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresada en el hospital Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la dana
  2. 2 Alerta alimentaria «grave» por altos niveles de un componente químico que provoca cáncer en un fruto seco procedente de España
  3. 3

    «Esta noche no salgo, estoy hecho polvo» y otras esquelas llamativas publicadas en Euskadi
  4. 4

    El derbi acaba con tangana: «Aramburu se ha metido con Valverde y el banquillo»
  5. 5

    Bizkaia tiene 70 escuelas y 24 residencias en zonas inundables en caso de grandes riadas
  6. 6 Horóscopo diario, 2 de noviembre de 2025
  7. 7 La Lotería Nacional del sábado riega de millones un municipio conocido por sus cuevas: comprobar resultados del 1 de noviembre
  8. 8

    El Athletic ficha a una promesa del Bermeo que sigue los pasos de Jauregizar
  9. 9 Retenciones en la A-8 sentido Bilbao por un accidente a la altura del Max Center
  10. 10 Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los diez asistentes a la conducción que usarás porque son ya obligatorios de serie

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Los diez asistentes a la conducción que usarás porque son ya obligatorios de serie