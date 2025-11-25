El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza

La familia de la italiana fallecida en la sauna de un millonario sueco ha insistido en que se reabra el caso para aclarar su muerte

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:05

Fue comprado para recoger las constantes vitales de su dueña, Flor Bollini. Sin embargo, ha acabado sirviendo para registrar su sospechosa muerte. El anillo inteligente ... Oura Ring que portaba la chica, una italiana de 44 años hallada muerta en octubre del año pasado en la sauna de un multimillonario sueco en Ibiza, ha puesto en entredicho la versión de los amigos con los que compartió sus últimas horas –al parecer, un sindiós de fiesta y drogas– y ha servido a su familia para exigir que se reabra el caso.

