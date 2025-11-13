El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Así te afecta la teoría de la 'internet muerta'

Cada vez resultará más difícil encontrar contenidos creados por un ser humano, advierten los expertos

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:23

Comenta

Escucha la noticia

5 min.

Te imaginas que todo lo que consultas en internet no ha sido generado por un humano? Pues este es el punto de partida de la ... teoría de la 'internet muerta' ('Dead Internet Theory'), una tesis que surgió en círculos acostumbrados a la paranoia, pero que últimamente ha vuelto al debate público con fuerza. Lo que sostienen quienes la defienden es que la mayor parte del contenido que encontramos al navegar por la red ha sido creado por 'bots' o sistemas automatizados, que no hay ninguna persona de carne y hueso detrás.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cláusula de Julen Agirrezabala que indigna al segundo portero del Valencia: «Me quedé impactado»
  2. 2

    La actuación policial con dos heridos de bala en Barakaldo fue «improvisada»
  3. 3

    El millonario blindaje del Athletic a Selton, su nueva joya
  4. 4 La desconocida saga multimillonaria de los Rubiralta
  5. 5

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  6. 6 Patricia Cerezo vuelve a casarse cuatro años después de su separación de Ramón García
  7. 7

    Así es la pubalgia, la lesión que se ceba con jóvenes estrellas como Nico, Lamine y Mastantuono
  8. 8

    La profesora de Deusto que busca el éxito del alumnado vulnerable
  9. 9 Bárbara Goenaga agradece el apoyo a Borja Sémper: «La quimio ha sido no dura, durísima»
  10. 10

    Las terrazas del Muelle de Marzana recurren a Costas para evitar su cierre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Así te afecta la teoría de la 'internet muerta'

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Así te afecta la teoría de la &#039;internet muerta&#039;