El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Solucionada la avería que ha provocado retrasos en el metro en dirección Plentzia y Kabiezes

Este es el tiempo que tienes que estar haciendo pis... para evitar infecciones de orina

Un estudio concluye que se precisa de unos segundos determinados para vaciar la vejiga del todo

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:08

Comenta

Escucha la noticia

3 min.

¿Cuánto tardas en hacer pis? Ya sé que la pregunta puede parecer un poco rara, incluso atrevida, pero resulta que el tiempo que tardamos ... en vaciar la vejiga cuando vamos al baño es un dato mucho más relevante de lo que imaginamos, sobre todo para las personas que sufren infecciones de orina con cierta frecuencia. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Tecnológica de Georgia (EE UU) y publicado recientemente en la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos ha demostrado que «la micción –el acto natural y fisiológico de expulsar la orina del cuerpo– precisa de un tiempo determinado para que el organismo cumpla esa función en tiempo y forma». Concretamente, 21 segundos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Farketa cierra sus puertas al no renovarle el alquiler
  2. 2 El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  3. 3 El descuido de Xabi Alonso por el partido contra el Athletic: «En Bilbo, perdón»
  4. 4 Al menos 910 personas duermen en parques, bosques y pabellones en Bizkaia
  5. 5 La reforma de un piso en Getxo que volvió a unir a propietarios e interiorista veinte años después
  6. 6

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica
  7. 7

    Las haciendas vascas cercarán desde mayo los pagos por Bizum a empresas y autónomos
  8. 8 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  9. 9 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  10. 10 La Aemet avanza el tiempo en Bizkaia para el puente de diciembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Este es el tiempo que tienes que estar haciendo pis... para evitar infecciones de orina

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Este es el tiempo que tienes que estar haciendo pis... para evitar infecciones de orina