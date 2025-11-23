¿Nos quita más tiempo de sueño el estrés o los ronquidos de la pareja?

Más de cuatro millones de personas padecen un trastorno del sueño crónico o grave en nuestro país. Son unas cifras tan abultadas que ya ni ... siquiera indagamos en las causas de ese mal dormir que nos acarrea tantas consecuencias negativas. ¡Quién no se ha echado a temblar al leer artículos científicos –algunos excesivamente alarmistas, ciertamente– sobre los posibles daños que causa a nuestra salud no descansar bien! Desde mayores posibilidades de padecer envejecimiento prematuro, hasta demencias, trastornos mentales y dolencias físicas de las más temibles. Así que, sí, dormir mal nos complica el presente y nos preocupa de cara al futuro.

De ahí que sea importante intentar dormir lo mejor posible y, para ello, es indispensable no dejar pasar el problema –muchas personas se lo toman como algo inevitable o natural– e indagar en las causas para actuar sobre ellas y mejorar el cómputo de horas de descanso diarias (que deberían ser un mínimo de siete, aunque solo el 47% de la población alcanza esta cifra). «Entre el estrés, los hábitos nocturnos y las distracciones ambientales, el descanso de calidad es cada vez más escaso», confirma el psicólogo Francisco Rivera Rufete, 'clinical manager' de Unobravo, que acaba de hacer público un estudio para analizar los problemas de sueño de los españoles. En él se deja claro que somos muy conscientes de la importancia de dormir bien: el 75% de los encuestados afirma que mejora su estado de ánimo y el 72%, que le ayuda a gestionar mejor las emociones. «Casi dos tercios señalan que una mala noche incrementa su ansiedad y su nivel de estrés», confirma.

Pero ¿cuáles son las causas de una mala noche? Según el informe, el estrés es el origen principal problema, así lo señala el 50% de los participantes en la investigación, seguido por los cambios de temperatura y estación (26%), las cenas copiosas (26%), la cafeína y el ruido (22%, respectivamente. ¿Y cómo se traduce eso en horas perdidas? Tal y como señala el estudio, debido a estos problemas comunes los españoles pierden una media de 350 horas de sueño al año, casi una noche entera a la semana. El mayor 'robahoras', sí, es el estrés, que afecta al 68% de los adultos y 'cuesta' unas 55 horas de descanso al año, un factor interno. Otro de ellos son las pesadillas. Según el informe, son otro de los problemas capitales: casi la mitad de los españoles (46%) asegura que les despiertan al menos una vez por semana, lo que supone una pérdida de unos 23 minutos de descanso cada vez que ocurre. Y sus efectos, además, se extienden al día siguiente: el 43% indica que las pesadillas les generan cansancio, dificultad para concentrarse o alteraciones emocionales leves al día siguiente. La más frecuente es la sensación de caída (25%), seguida de la de ser perseguido o atacado (23%) y la de perder a alguien querido (17%).

En cifras 66% es el porcentaje de personas con dificultad para conciliar el sueño..

64% sufre de sueño inquieto (con parones).

66% es la proporción de gente que dice que sufre despertares tempranos

Vecinos, mascotas...

Pero no son solo nuestros 'comecocos' personales y los malos sueños lo que nos resta tiempo de descanso: los factores ambientales y externos también influyen, aunque en menor medida: los ronquidos de la pareja (34%) provocan una pérdida media de 26 horas al año, pero también los vecinos ruidosos (otras 26) y las mascotas que no paran (18 horas). Estos 'ladrones de sueño' no suelen influir a la hora de conciliarlo al inicio de la noche –como ocurre con el estrés–, sino que normalmente lo interrumpen, lo que, según los expertos, es mucho peor que tardar en quedarse dormido.

La fragmentación tiene un impacto más negativo en la calidad general del descanso, porque nos impide llegar a las fases más profundas del sueño –que son las que tienen el poder reparador– y causa efectos más inmediatos sobre el estado de ánimo y la función cognitiva.