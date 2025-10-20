El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Salud

«Para proteger el menisco haz fuerza... y equilibrio»

Las lesiones de esta zona son muy comunes y a veces se descubren cuando ya han curado

Julia Fernández

Julia Fernández

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:09

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

En las tertulias deportivas se habla últimamente más de meniscos que de fútbol. Las 'culpa' la tiene Gavi, el joven jugador del Barcelona, que va ... a estar sin tocar balón entre «cuatro o cinco meses» porque se ha lesionado «el interno». Y también Álvaro Benito, el cantante, porque ha revelado en un documental que tuvo que dejar el fútbol profesional –era una promesa del Real Madrid– cuando se lo extirparon por una lesión, «algo que ya no se hace».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una fiebre que dura ya 20 años en Bilbao
  2. 2

    Iván murió en el tajo la víspera de Nochevieja al caerle una torre de palés encima
  3. 3

    Vuelta al pasado: la construcción de madera llega a cuatro VPO de Bizkaia
  4. 4

    Bizkaia tiene 51 niños que precisan ya acogida y solo una familia disponible
  5. 5 «Siempre dije que Alain iba a poder estudiar lo que quisiera»
  6. 6 El gesto de Unai Simón con un niño que viajó de Murcia a Elche para animar al Athletic y conocer a su ídolo
  7. 7

    La Ertzaintza afronta el rebrote de una nueva violencia callejera que amenaza con ir a más
  8. 8

    El secreto mejor guardado: así fue la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  9. 9

    Cuatro encapuchados asaltan el Louvre por un balcón y roban joyas de la Corona francesa
  10. 10

    Israel bombardea Gaza tras un tiroteo con Hamás que denota la fragilidad de la tregua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Para proteger el menisco haz fuerza... y equilibrio»

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

«Para proteger el menisco haz fuerza... y equilibrio»