Vivir | Salud

¿Es un niño 'movido' o es que tiene TDAH? Aprende dónde está el umbral

No terminan la tarea, pierden cosas, no están sentados, no esperan el turno para hablar... y otras líneas rojas

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:45

En los años 60 los médicos le llamaban «reacciones hipercinéticas de la infancia». Aunque muchas familias simplemente asumieron que les había tocado un niño 'movido'... ... y ya está. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) puso por fin nombre a un diagnóstico esquivo que lo sigue siendo. El neuropediatra Alberto Fernández Jaén reconoce que hay tanto un infradiagnóstico –«más de la mitad de niños y adolescentes no están diagnosticados»– como un «diagnóstico erróneo» en muchos casos. Sucede porque los síntomas que caracterizan al TDAH «no son específicos, sino que están presentes en trastornos emocionales u otros del neurodesarrollo como el autismo o el trastorno del lenguaje». Es más, «podemos tenerlos en menor medida cualquiera de nosotros, ya que la presencia de un síntoma en un grado infrecuente lo puede presentar hasta el 80% o el 90% de la población». De ahí que sea difícil de identificar. ¿Dónde está el umbral entre el niño 'movido' y el TDAH? Esa es la clave. «La presencia muy frecuente de todos los síntomas que caracterizan a este trastorno se encuentran en un 1% de la población». Estos son los casos claros, pero, ¿y el resto?

