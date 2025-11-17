El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Nervios, agobio... y ahora problemas de aprendizaje: así afecta tu estrés a tus hijos

Los estudios revelan que afecta al desarrollo intelectual de los críos

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Si pregunta un poco a su alrededor, es probable que llegue a la conclusión de que hay una epidemia de estrés. Cuesta imaginar a alguien ... que no lo sufra. ¿Hay alguno en su entorno? Si es así, será la excepción. Están quienes capean el temporal relativamente airosos y quienes naufragan en el intento, pero parece que no quedan 'intocables'. Han pasado a la historia las profesiones que permitían vivir sin urgencias, la crianza de los hijos se ha convertido en una suerte de maratón y queremos estar disponibles para los nuestros 24/7. Así que ahí estamos, pero estresados. Y tiene sus consecuencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  2. 2

    El auge del sector inmobiliario aflora plataformas para invertir desde 300 euros
  3. 3

    El Bilbao perdido de Jon Uriarte
  4. 4

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  5. 5

    Maialen, la víctima de violencia de género a la que el sistema falló
  6. 6

    Bizkaia endurecerá a golpe de impuestos en 2026 la penalización por tener pisos vacíos
  7. 7 Sentado en el dique con un Pleamar y viendo crecer Bilbao
  8. 8

    Euskadi exporta marihuana a Europa: el kilo que aquí se paga a 2.000 euros vale el triple en Reino Unido
  9. 9 Dos heridos tras ser agredidos en el cuello y cabeza con una botella rota en el centro de Bilbao
  10. 10 La emprendedora getxotarra que aspira a ser la mejor de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Nervios, agobio... y ahora problemas de aprendizaje: así afecta tu estrés a tus hijos

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Nervios, agobio... y ahora problemas de aprendizaje: así afecta tu estrés a tus hijos