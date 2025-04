Leyendas urbanas sobre la piel que no tienes que creerte

Los tratamientos cosméticos y todo lo relacionado con el cuidado de la piel viven su particular época dorada. Nunca se habían vendido tantos productos ... relacionados con el 'skincare' como ahora, con un gasto medio anual de 185 euros por persona, según recoge la memoria anual de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (STANPA). El problema cuando un sector como el de la estética alcanza estas cotas de popularidad –y de gasto– es que también surge mucho ruido a su alrededor: cremas que prometen resultados que no cumplen, tratamientos más pensados en ganar dinero que en mejorar la salud de las clientas... La doctora Candy Hernández, especializada en medicina estética y autora del libro 'Piel radiante en 8 pasos' (Ed. Oberon), repasa los veinte mitos más extendidos sobre el 'skincare'.

Necesitas que tu piel respire: «Los poros de la piel no respiran, su función principal es secretar aceite y sudor a través del ellos. Eso no quiere decir que debas obstruirlos de la piel con cosméticos y maquillaje», aclara.

La mejor cosmética es la natural: para la doctora Hernández, esta batalla entre cosmética natural y ¿no natural? es únicamente una máquina de hacer dinero. «Hacer sentir miedo de un cosmético no tiene sentido. Que un ingrediente sea de origen natural no significa que sea mejor que uno de origen sintético. Y mucho menos, inocuo».

No necesitas protector solar: «... si no vas a la playa, si no hace sol, si es invierno. Mentira, lo necesitas en la inmensa mayoría de las ocasiones».

Lavar la cara con agua caliente es mejor para los poros: Tampoco es así del todo. «Si usas agua demasiado caliente directamente en la piel estás perjudicando su función barrera, por lo que no es la mejor opción».

Más concentración, mejores resultados: «En cosmética más no siempre significa más. A veces significa igual y otras... ¡grave error! «, señala la experta. «Cada principio activo actúa correctamente en la piel dentro de unas concentraciones específicas y aumentarlas puede hacer que acabes con una irritación».

Si pica es que funciona: insiste la doctora Hernández en que algunos productos como, por ejemplo, los exfoliantes «pueden hacerte sentir un cosquilleo, pero si pica es que algo no funciona como debería».

Los cosméticos para el contorno del ojo no hacen nada: «Sí y no. Aunque es cierto que muchos productos para esta zona son cremas hidratantes en frascos más caros y pequeños, algunas veces pueden estar formulados con ingredientes activos específicos para problemas habituales del contorno como las ojeras o la retención de líquidos».

Necesitas un tónico en tu rutina: el problema de este tipo de limpieza es que «debilita la piel. Es mejor usar un limpiador mucho más suave».

Con el retinol no se ven los resultados: «Aún», precisa la experta. Este es uno de los ingredientes más complejos de usar, pero también el principio activo con mayor evidencia científica y con mejores resultados a largo plazo.

No importa en qué orden se utilicen los cosméticos: error. Importa y mucho. Crear una rutina de forma ordenada permite que todos los productos hagan su función.

El ácido hialurónico rejuvenece: es uno de los mejores ingredientes para hidratar la piel, «pero no es el principio activo que necesitas para revertir los signos de la edad».

Los hombres necesitan cosméticos específicos: la piel de los hombres y de las mujeres se beneficia exactamente de los mismos ingredientes. «Lo único que hace a un producto específico para un hombre es su envase», ironiza la experta y directora médica de Candhé Clinic, en Barcelona.

La pieles maduras requieren productos para pieles maduras: en este caso, ocurre como en el anterior. Lo único que hace que un cosmético sea para pieles maduras o jóvenes es el envase. «Los principios activos más efectivos y estudiados son siempre los mismos y se pueden usar en fórmulas para casi todos las edades».

Cuanto más caro, mejores resultados: «Un cosmético no es mejor ni peor por el precio. Lo que hace que un producto sea bueno son los ingredientes que contiene. Y algunos de los más efectivos son los más económicos. Por ejemplo, la vaselina».

La piel se acostumbra a los cosméticos y dejan de hacer efecto: la doctora Hernández es partidaria de «si algo funciona, no lo cambies». La piel no se acostumbra a un cosmético, pero puede ser más tolerante a medida que se adapta al uso continuado de ese principio activo.

Puedes tratar la celulitis con cremas: olvídate, no se trata de forma tópica. «Hay productos que pueden mejorar de manera leve y momentánea su apariencia, pero es imposible tratarla a través del exterior de la piel. No malgastes tu dinero», aconseja.

La vitamina C no se puede utilizar de día: todo lo contrario, «es un ingrediente excelente para usar durante el día: su función antioxidante combinada con el protector solar es un combo ganador».

Cuanta más espuma haga un limpiador, mejor para la piel: «Yo te diría que al revés».

Cosméticos que reducen los poros: tus poros son como son, no hay nada que pueda ampliarlos o reducirlos. Lo importante es mantenerlos limpios.