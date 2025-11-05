El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del martes: resultados del 4 de noviembre
Vivir | Salud

Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia

Por muy joven que uno se sienta, la vista cansada no da tregua a partir de los 45 años

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:23

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Pocas veces unas gafas para ver de cerca han dado tanto de que hablar como las que llevó Pedro Sánchez hace unos días durante su ... comparecencia en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado. Se trata de una montura antigua de la firma Dior –modelo Monsieur– fabricada en pasta de color marrón, por las que el presidente pagó 250 euros, según confirmaron en la óptica donde las compró, hace unos cinco años. Al margen del revuelo mediático causado por el modelo elegido, era la primera vez que Pedro Sánchez usaba unas gafas para la presbicia en un acto público. Sus ademanes al ponerse y quitarse las lentes para leer los apuntes que llevaba fueron muy comentados, tanto que algunos incluso lo vieron como una maniobra de distracción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos dos mujeres y un hombre por un apuñalamiento en Bilbao
  2. 2 El Leioa y el Indautxu lloran la muerte de su exfutbolista fallecido ayer en el accidente de moto en Lemoiz
  3. 3

    El milagro del único superviviente del accidente de Air India que se convirtió en tragedia: «Mi familia está rota»
  4. 4

    Las joyas de Lezama que Valverde se lleva a Newcastle: así son las nuevas promesas del Athletic
  5. 5

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  6. 6

    Jainaga entra en la lista Forbes de los cien más ricos de España con 450 millones
  7. 7

    Así se ha blindado Mazón para evitar ser imputado por la jueza de la dana
  8. 8

    75 multas al día por entrar en la zona de bajas emisiones de Bilbao
  9. 9 El municipio vizcaíno que aspira a tener la «espectacular» iluminación de Navidad de Ferrero Rocher
  10. 10

    El club más rico del mundo no arranca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia