El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vivir | Relaciones humanas

¿Tengo que dejar herencia a un hijastro? ¿Y pasarle una pensión?

Estos son los derechos y deberes de las familias reconstituidas

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:00

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Tus dos niños, la mía y la que tenemos en común. Esta podría ser la descripción de una de tantas familias reconstituidas, nombre con el ... que se conoce oficialmente a los hogares en los que al menos uno de los miembros de la pareja tiene hijos de una relación anterior. Muchos ya son padres y ahora también... padrastros, un rol que no siempre es fácil de gestionar pese a que cada vez son más los hombres y mujeres con hijos que rehacen su vida sentimental con otras personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  2. 2 El bulo de Vito Quiles para cancelar su acto en Pamplona: «La Policía ha interceptado 16 cuchillos en dos autobuses de Bilbao»
  3. 3

    Muere a los 77 años Luis Zubero, ciclista del mítico equipo KAS que tanto asustaba a Eddy Merckx
  4. 4 Multan con 1.000 euros a un local hostelero de la playa de Ereaga que debe 200.000
  5. 5

    Los responsables del camping Arenas de Ajo se enfrentan a cuatro años de prisión
  6. 6

    Bizkaia ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar una inflación que ya supera el 3%
  7. 7

    La directiva da el pistoletazo de salida a la ampliación del aforo de San Mamés
  8. 8

    El Ayuntamiento de Bilbao cierra las terrazas de Marzana tras meses de protestas vecinales
  9. 9 ¿Por qué se ha teñido el cielo de fucsia en Bizkaia?
  10. 10

    Desalojan tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra «sin licencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¿Tengo que dejar herencia a un hijastro? ¿Y pasarle una pensión?

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Tengo que dejar herencia a un hijastro? ¿Y pasarle una pensión?