Vivir | Relaciones humanas

¿Quién atenderá a mamá? Así se gestionan los contratos entre familiares para evitar conflictos en el cuidado de los mayores

Este tipo de acuerdos privados, cada vez más habituales, tienen como objetivo garantizar la atención de la persona dependiente sin enfrentar a los allegados

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:27

¿Quién va a cuidar de mamá cuando se haga mayor y ya no pueda valerse por sí misma? Responder a esta pregunta no es ... sencillo, incluso puede resultar incómodo y desagradable, pero es importante anticiparse antes de que ocurra, no solo para garantizar que la persona dependiente recibe la atención necesaria, sino también para evitar los conflictos familiares que suele desencadenar el cuidado de un ser querido. Por este motivo, son cada vez más las personas que recurren a acuerdos privados con familiares o terceros en los que se establece por escrito cómo se va a gestionar el cuidado de esa persona, generalmente padres o abuelos, cuando ya no pueda valerse por sí misma.

