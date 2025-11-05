El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Peristeri-Bilbao Basket
Adobe Stock
Vivir | Relaciones humanas

¿Un ascenso? No gracias, las razones para renunciar a ser jefe

Cada vez se rechazan más nombramientos... ¿mandar ya no tiene pedigrí? Estas son los argumentos para declinar las ofertas

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:08

Comenta

Escucha la noticia

5 min.

Hasta hace no tanto, ser jefe era el sueño de muchos trabajadores. El porqué y el para qué de todos sus movimientos profesionales. El premio ... a los esfuerzos, a su supuesta valía. Y conllevaba (se supone que aún lo hace) más libertad de acción y decisión, también más dinero... Así que la propuesta de ascenso, tradicionalmente, hacía mucha ilusión a casi todo el mundo. Y, aunque siempre ha habido gente que lo ha visto como un horror, en el pasado eran tachados de excéntricos... Pero ahora no tanto. Y por una simple razón: cada vez es menos raro que alguien decline esta oportunidad. Según un reciente informe de Infojobs, el 57% de los trabajadores españoles no está interesado en un ascenso y los dos motivos principales son que creen que va a poner su vida patas arriba y que, encima, ni siquiera tienen claro que vaya a suponer una mejora salarial. Pero sí más estrés, tener que gestionar a compañeros y meter más horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Leioa y el Indautxu lloran la muerte de su exfutbolista fallecido ayer en el accidente de moto en Lemoiz
  2. 2

    Las joyas de Lezama que Valverde se lleva a Newcastle: así son las nuevas promesas del Athletic
  3. 3

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  4. 4

    La zona de bajas emisiones de Barakaldo funcionará las 24 horas de lunes a domingo
  5. 5

    El musulmán Zohran Mamdani, la promesa de la izquierda, conquista Nueva York y se presenta como fórmula para vencer a Trump
  6. 6

    Unai, el joven de Elorrio que soñó con crear una marca y hoy la vende en su propia tienda
  7. 7 Un siglo de menús entre obreros
  8. 8

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  9. 9

    Zupiria admite que «ha cambiado su discurso» sobre la delincuencia en Euskadi
  10. 10 Lucas, de Andy y Lucas, ahogado por las deudas: «Tiene 5.000 euros al mes en hipotecas y debe 400.000 al banco»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¿Un ascenso? No gracias, las razones para renunciar a ser jefe

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Un ascenso? No gracias, las razones para renunciar a ser jefe