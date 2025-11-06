El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vivir | Ocio

Estos son los destinos turísticos más masificados del mundo... y sus alternativas

En ciudades como Barcelona, Venecia o Amsterdam, el número de turistas ya supera ampliamente al de residentes

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:00

Comenta

Escucha la noticia

5 min.

Con el puente de la Inmaculada asomando la patita, ya empezamos a pensar en vacaciones, aunque solo sean tres días de descanso. Los más previsores – ... y también afortunados– probablemente tengan atado ya un viaje, o el de Semana Santa y puede que hasta las vacaciones del próximo verano. Francia, Estados Unidos, Italia, Turquía, México, Grecia, Reino Unido, Egipto, Japón, Hong Kong, Tailandia...

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2

    Más de cien motoristas despiden en su barrio de Altamira al joven fallecido en accidente
  3. 3

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  4. 4 El emotivo pasillo de honor de los hinchas del Newcastle a la afición del Athletic en la salida del estadio
  5. 5 La denuncia del joven vizcaíno que se quedó tetrapléjico en una piscina
  6. 6 Lucas, de Andy y Lucas, ahogado por las deudas: «Tiene 5.000 euros al mes en hipotecas y debe 400.000 al banco»
  7. 7

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  8. 8 Las lágrimas del canterano Hierro y su familia por su debut con el Athletic: «Ha sido una locura»
  9. 9

    Otegi defiende un modelo «nórdico» para la Ertzaintza e invita a fijarse en las series: «No sacan todo el rato la pistola»
  10. 10

    Las promesas brillan: Selton y Hierro debutan y la grada corea el nombre del primero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Estos son los destinos turísticos más masificados del mundo... y sus alternativas

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Estos son los destinos turísticos más masificados del mundo... y sus alternativas