Más de 1.200 localidades celebran sus fiestas patronales el 15 de agosto

El 15 de agosto, además de ser festivo nacional por el día de la Asunción de la Virgen María, es la fecha del año en la que más fiestas patronales se celebran en todo el país: concretamente, 1.205 localidades españolas se visten de gala ese día para celebrar una de las festividades más esperadas del calendario.

El pasado viernes, decenas de pueblos y ciudades festejaron a su patrona con verbenas, procesiones, trajes típicos y reencuentros con familiares y amigos. Declarado festivo nacional en toda España, el 15 de agosto conmemora el dogma católico de la Asunción de la Virgen, proclamado por el papa Pío XII en 1950. Según la creencia cristiana, María fue llevada al cielo en cuerpo y alma al final de su vida terrenal. Esta festividad, profundamente arraigada en la cultura popular, ha trascendido lo religioso para convertirse en uno de los momentos sociales más animados del verano.

Desde pequeñas aldeas pirenaicas como Biescas hasta pueblos castellanos como Mota del Cuervo o San Román de los Montes, pasando por grandes ciudades como Madrid —con su Verbena de la Paloma— o Barcelona —donde el barrio de Gràcia se transforma en una fiesta de colores—, miles de personas se vuelcan en estos días con una mezcla de fervor, nostalgia y ganas de celebración. La coincidencia de esta festividad con el periodo vacacional convierte a muchos pueblos en destinos predilectos para quienes buscan volver a su infancia por unos días o, simplemente, disfrutar del ambiente.

Bares en las calles, peñas de amigos, actuaciones musicales, barracas y actividades para todas las edades hacen del 15 de agosto una fecha marcada en rojo en el calendario de millones de ciudadanos.

