El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 31 de octubre
Adobe Stock
Vivir | Nutrición

Toxinas, irritantes... y venenos: lo que esconden alimentos de andar por casa

Es difícil llegar a dosis letales, pero mejor extremar precauciones

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:27

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Todos seguimos una serie de reglas alimentarias básicas: no consumir preparados con mayonesa si han estado expuestos a temperaturas elevadas, cocinar convenientemente el pollo, desechar ... el queso rallado al mínimo atisbo de moho... Sin embargo, desconocemos que algunos productos cotidianos resultan nocivos –y hasta potencialmente mortales– si se consumen crudos o en cantidades excesivas. Estos son algunos que esconden auténticos venenos. 

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  2. 2

    Bizkaia ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar una inflación que ya supera el 3%
  3. 3

    Los responsables del camping Arenas de Ajo se enfrentan a cuatro años de prisión
  4. 4

    El incendio de Güeñes se reactiva por el viento tras haber quemado ya 10 hectáreas
  5. 5

    Dos hermanas abren en Bilbao una discoteca que funcionará todos los días de la semana
  6. 6 ¿Por qué se ha teñido el cielo de fucsia en Bizkaia?
  7. 7

    Los vecinos de Marzana, «aliviados» por el cierre de las terrazas: «No estamos en contra de los bares, solo pedimos poder descansar»
  8. 8

    La nueva parada del tranvía entre Santutxu y La Peña se construirá el año que viene
  9. 9

    ¿Qué es el Comando Vermelho y por qué tiene tanto poder en Río de Janeiro?
  10. 10 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Toxinas, irritantes... y venenos: lo que esconden alimentos de andar por casa

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Toxinas, irritantes... y venenos: lo que esconden alimentos de andar por casa