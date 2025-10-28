El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Nutrición

Ir al psicólogo... para adelgazar: así son los centros del siglo XXI para perder peso

Ya no solo se trabaja la nutrición: los especialistas entienden la salud mental como piedra angular de este proceso

Julia Fernández

Julia Fernández

Martes, 28 de octubre 2025, 19:02

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

En los años 80, famosas como Carmen Sevilla y Christina Onassis hacían retiros para adelgazar. Se iban unos días (una semana o más) a alguna ... clínica y volvían a la vida pública luciendo figura. Hoy en día, esas clínicas poco tienen que ver con las actuales, hayan cambiado o no de nombre. Los centros para adelgazar en el siglo XXI no abordan solo cuántos kilos nos sobran, sino el bienestar mental. «Es la pescadilla que se muerde la cola», señala la psicóloga María Contreras. Lo uno sin lo otro funciona mal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  2. 2 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  3. 3

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  4. 4

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  5. 5

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de las víctimas del asesino en serie que vive en Euskadi
  6. 6 El futbolista de la selección que solo jugaba en el frontón de su pueblo hasta los 14 años: «Me vino bien»
  7. 7 Cómo se puede conseguir la rebaja de hasta el 20% en la nueva tasa de basuras de Bilbao
  8. 8

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  9. 9 Muere Ochotorena, exportero y técnico de guardametas del Valencia y la selección
  10. 10

    Bilbao pone en marcha el nuevo sistema de recogida de basuras con rebajas de hasta un 20% en la tasa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ir al psicólogo... para adelgazar: así son los centros del siglo XXI para perder peso

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Ir al psicólogo... para adelgazar: así son los centros del siglo XXI para perder peso