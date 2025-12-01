El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Nutrición

¿Dietas detox? Verdades y mentiras de este tipo de alimentación

«A la gente le preocupan más las calorías que las toxinas»

Julia Fernández

Julia Fernández

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:01

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Cuántas veces has intentado bajar algún kilito? Si todos fuéramos sinceros, seguramente que la respuesta sería más de dos. De hecho, según un estudio de ... Mapfre, el 70% de los españoles nos hemos puesto a dieta alguna vez para ello. Y el número medio de intentos es de siete. Ya si se ha conseguido o no lo vamos a dejar para la intimidad de cada persona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  2. 2

    La presión policial en Bilbao extiende la delincuencia hacia otras localidades
  3. 3

    La refundación de Ikasle Abertzaleak provoca una tormenta en el mundo radical
  4. 4

    El Eibar ofrece al Athletic una «alianza» sobre su cantera en su nueva ciudad deportiva en Bizkaia
  5. 5

    Cuatro evacuados por el incendio en una nave del antiguo matadero de Zorroza
  6. 6

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  7. 7 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  8. 8

    Decenas de robos en coches con el método del proyectil, el mechero y las gomas
  9. 9

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  10. 10 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¿Dietas detox? Verdades y mentiras de este tipo de alimentación

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Dietas detox? Verdades y mentiras de este tipo de alimentación