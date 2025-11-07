El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Una avería en una tubería deja sin agua potable a varias viviendas de Santurtzi, Portugalete y Sestao
Vivir | Medio Ambiente

Una veterinaria alerta de los errores que cometemos con los animales callejeros

Ahora que empieza el frío, nos dan aún más pena y con la mejor intención tomamos iniciativas contraproducentes

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:03

En España se abandonan 300.000 mascotas al año y muchas de ellas terminan vagando por las calles en una búsqueda constante de alimento y ... refugio. Aunque las protectoras recogen a muchos de ellos, el número de perros y gatos sin hogar sigue siendo brutal: las últimas estadísticas hablan de 800.000 canes que viven por su cuenta y los programas felinos de captura, esterilización y retorno ('CER') apenas han alcanzado a un 2% de los gatos callejeros estimados, que se cuentan por cientos de miles.

