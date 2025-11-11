El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vivir | Tecnología

Cómo desenmascarar una voz generada con IA

Cuando 'jugar a los espías' puede evitarte ser víctima de un 'deepfake'

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:20

Los sistemas de inteligencia artificial (IA) ya pueden crear voces que parecen humanas. Es un gran avance tecnológico, pero también un riesgo demostrado. Que se ... lo pregunten si no a Elon Musk, cuya voz fue clonada el año pasado para ser usada en varias estafas 'cripto'. O a la actriz Emma Watson, que se encontró con varios clips en el foro 4chan con su voz profiriendo amenazas e insultos racistas. O a Tom Hanks, que se oyó a sí mismo promoviendo productos de salud con los que no tenía nada que ver. Y, ojo, que las víctimas de este tipo de fraude no solo son famosos. Puedes serlo tú mismo. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, al recibir una llamada de un pariente en apuros que necesita una transferencia urgente... Y es una voz creada por IA, un 'deepfake' de audio como los que ya han afectado a muchas personas particulares y empresas.

