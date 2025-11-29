El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

¿En serio nos pueden perdonar las deudas (por ley)?

Sí, en ciertos supuestos hasta íntegramente, pero hay que atender a la letra pequeña

Iraxte Bernal

Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:12

Cualquier asesor financiero nos dirá que para poner en orden nuestras cuentas lo primero es librarse de las deudas. Un buen consejo si los ingresos ... o el patrimonio permiten liquidarlas, aunque sea poco a poco. Pero, ¿y si nos desbordan? ¿Qué hacer para que no quedar lastrados por impagos que no podemos –ni podremos– asumir? Desde 2015, quienes están en esta situación pueden acudir a la llamada ley de la segunda oportunidad, que permite pedir a un tribunal la cancelación parcial o total de estas deudas.

