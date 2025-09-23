El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

¿Eliges el producto más caro, el barato o la opción intermedia?

Ojo al 'efecto señuelo', el truco para que gastes de más

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:43

Escucha la noticia

5 min.

Recuerdas aquel 'yo no soy tonto' que cierta cadena de electrodomésticos utilizaba como eslogan? Tiene mucho que ver con el llamado 'efecto señuelo' que las ... marcas utilizan para hacernos elegir determinados productos -normalmente, lo más caros- sin que nos demos cuenta... es más, lo consiguen haciéndonos creer que somos muy avispados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  2. 2

    Tres detenidos por la puñalada mortalen el corazón a un joven en Solokoetxe
  3. 3

    Aburto llama a la «colaboración ciudadana» para dar con los asesinos de un joven de 21 años en Bilbao: «Que paguen»
  4. 4

    Malos síntomas en el ataque del Athletic
  5. 5

    El PNV se prepara para ir a elecciones generales «en cualquier momento»
  6. 6 Euskalmet emite un aviso amarillo por precipitaciones intensas en Bizkaia
  7. 7

    Un año de la «injusta retención» en Venezuela de los bilbaínos José y Andrés
  8. 8 El cardiólogo José Abellán explica qué ocurre si echas leche al café
  9. 9 El cariñoso mensaje de Adela González a los hermanos propietarios de la pizzería bilbaína Demaio
  10. 10

    Hosteleros vizcaínos firman un convenio para que los bares puedan encender las televisiones sin ser sancionados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¿Eliges el producto más caro, el barato o la opción intermedia?

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Eliges el producto más caro, el barato o la opción intermedia?