¿Cuánto dinero nos tiene que tocar en la lotería para poder dejar de trabajar?

Depende de tu edad y dónde vivas... pero necesitas unos cuantos décimos del Gordo

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:08

I maginemos que el próximo 22 de diciembre nos toca el Gordo de la lotería de Navidad y somos una de esas personas que salen ... en todos los informativos explicando qué van a hacer con el dinero del premio mientras sus familiares y amigos dan saltos de alegría, botella de cava en mano. Con los 400.000 euros del primer premio –328.000 después de pagar los impuestos– se pueden hacer muchas cosas. Amortizar la hipoteca, ahorrar para la jubilación, reformar la casa, hacer un viaje con toda la familia, comprar un cochazo (o varios)... Todo eso está muy bien, pero ¿podríamos plantearnos dejar de trabajar? «La mayoría de los premiados, no. El Gordo nos puede dar un buen empujón, pero no garantiza una vida entera sin tener que volver a fichar», reconoce Marta Pinedo, directora de la plataforma de ahorro Raisin España.

¿Cuánto dinero nos tiene que tocar en la lotería para poder dejar de trabajar?