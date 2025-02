Descubren que las niñas nacen con más materia gris en el cerebro... ¿supone alguna ventaja?

Gracias a John Gray, filósofo, humanista y escritor, todo el mundo sabe que los hombres vienen de Marte y las mujeres de Venus. Somos radicalmente distintos, aunque haya varones con actitudes más o menos femeninas y mujeres con un mayor peso de su lado masculino. ... La ciencia se ha empeñado desde hace décadas en localizar esas diferencias de carácter en la sesera, y en esa dirección apunta una nueva investigación que, por primera vez, ha analizado cerebros hasta de recién nacidos. El hallazgo es que, efectivamente, ya nos distinguimos cerebralmente desde el nacimiento: las niñas nacen con más materia gris que los niños. Pero eso, para pesar de quienes quieran encontrar diferencias orgánicas entre unos y otras, no significa absolutamente nada. El diverso mundo emocional de hombres y mujeres brota de las hormonas y del aprendizaje. Lo dice la neurociencia.

Quizás lo oportuno sería comenzar explicando de manera breve y sencilla qué es la materia gris y por qué le dan tanta importancia investigaciones como la recientemente publicada por la Universidad de Cambridge (Reino Unido) en la revista 'Biology of Sex Differences' ('Biología de las diferencias sexuales'). Si tuviéramos en la mano un cerebro partido en dos mitades, veríamos que la mayor parte de su estructura es de color blanco. Toda, salvo una porción, más pequeña, que es gris.

Según explica la investigadora de Ikerbasque Amanda Sierra, directora del Laboratorio de Biología Celular en el Centro Vasco de Neurociencias Achucarro, la parte gris es donde se acumulan los núcleos de las neuronas y otras células cerebrales, como las gliales. Ese campo es el responsable del procesamiento de la información, las sensaciones, el aprendizaje, el habla y la cognición. La materia blanca se compone de axones, que son unas largas fibras nerviosas que conectan neuronas de distintas áreas del cerebro.

¿Son más inteligentes las mujeres porque desde que nacen tienen más materia gris? «Esto es algo que no se puede plantear así. porque no tiene sentido. La diferencia entre sexos forma parte de la riqueza cultural del ser humano, pero la respuesta a esa pregunta no podemos buscarla en la estructura del cerebro, porque no la encontraremos», razona la investigadora vasca.

Entre fútbol y muñecas

Las que, a su entender, definen las diferencias entre unos y otros son las hormonas. También influye el aprendizaje a lo largo de la vida. «Si damos un balón a un niño y dejamos que la niña cuente cuentos a su muñeca, el crío estará mejor preparado para el deporte, y su hermana habrá desarrollado muchísimo más el área del lenguaje. En consecuencia, estará mejor preparada para otro tipo de tareas», adelanta Sierra.

El estudio de la Universidad de Cambridge certifica que los niños nacen con un cerebro más grande, de mayor volumen que el de las niñas; pero con bastante más materia blanca. Esto se sabía que era así en los adultos, pero no en los bebés. Ahora, por fin, se conoce que esas diferencias están presentes desde el nacimiento.

El grupo británico las ha observado en más de 500 bebés, que fueron sometidos a una resonancia magnética cerebral poco después de venir al mundo. Tras una primera evaluación general, los investigadores centraron su estudio a un nivel más regional y vieron que las pequeñas presentaban mayor volumen de materia gris en las zonas cerebrales relacionadas con la memoria y la regulación emocional, mientras que los críos, con las que tienen que ver con el procesamiento sensorial y el control motor. Las diferencias entre unos y otras no se dan siempre y en todos los casos, según detalló la investigadora Carrie Allison, subdirectora del Centro de Investigación sobre el Autismo, que financió el trabajo.

Dos esferas superpuestas

Tampoco significa que los cerebros de hombres o mujeres sean mejores o peores, como apostilla el profesor Simón Baron-Cohen, director del mismo centro. «Estamos sólo ante un ejemplo de la neurodiversidad existente. Simplemente creemos que este trabajo, dirigido por nuestro estudiante de doctorado Yumnah Khan, quizás ofrezca alguna respuesta sobre por qué el autismo se diagnostica con mayor frecuencia en los varones», afirmó.

De hecho, según detalla la neurocientífica Amanda Sierra, si visualizáramos el cerebro de hombres y mujeres como dos esferas y se superpusiera una encima de la otra para ver gráficamente las diferencias entre unos y otras, se vería que prácticamente no las hay. Los círculos casi coincidirían. «En realidad, somos prácticamente idénticos», sentencia.

«Resulta muy interesante que el trabajo no se enfoque desde un punto de vista de riqueza en función del sexo, porque quizás si analizamos los cerebros de niños y adultos de distintas razas y países nos encontremos con resultados completamente distintos», advierte la investigadora vasca. Culturas, razas y países, argumenta, contribuyen a enriquecer la especie humana. La guerra de sexos no tiene sentido. Hombres y mujeres están condenados a entenderse. Lo mismo que la Tierra y el Sol, Oriente y Occidente o el Norte y el Sur.

