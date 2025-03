Vuelve la Guerra Fría: la historia de los manuales de supervivencia oficiales desde los años 50

Julio Arrieta Domingo, 30 de marzo 2025, 01:20 | Actualizado 01:29h. Comenta Compartir

La noticia de que Bruselas quiere que los ciudadanos europeos tengan a mano un kit de supervivencia para afrontar una guerra, quizá nuclear, o una catástrofe natural, ha puesto de actualidad y de forma bastante alarmante este recurso de emergencia, cuya historia está ligada a la de la Guerra Fría.

Estos equipos de emergencia pensados para la población civil nacieron cuando la amenaza de un conflicto nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética llevó a sus respectivos gobiernos a preparar a sus ciudadanos para lo peor.

A partir de ese momento, los manuales y equipos de supervivencia dirigidos a la población civil se convirtieron en algo cotidiano. La idea de preparar a la ciudadanía para que asumiera la posibilidad de sufrir un ataque nuclear y de que había que prepararse para superar ese trance empezó a ponerse en práctica a partir de 1949. Ese año la Unión Soviética demostró con la correspondiente detonación que estaba en condiciones de desarrollar un arsenal nuclear para hacer frente al de Estados Unidos, nación que había demostrado sus capacidades en los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en 1945.

La década de los 50 Los primeros manuales

Tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense creyó necesario formar a la población en lo referente a cómo actuar para tener un mayor grado de posibilidades de supervivencia ante una catástrofe. En aquel momento, la amenza principal consistía en un bombardeo con armas atómicas de primera generación. Al comienzo de la Guerra Fría se creó cierto temor global y los gobiernos de todo el mundo que tenían medios para ello, incluido el español, comenzaron a desarrollar estrategias de defensa civil para soportar un posible ataque nuclear.

Sobrevivir bajo ataque atómico Publicado en 1951 Departamento de Defensa Civil

En Estados Unidos, uno de los primeros manuales oficiales destinado a la población en general fue 'Survival Under Atomic Attack' (1950), publicado por la Oficina de Defensa Civil. Este folleto no detallaba cómo tenía que ser un kit específico de supervivencia, pero ofrecía los consejos básicos que se repetirían desde entonces hasta hoy: buscar refugio, protegerse de la radiación y almacenar agua y alimentos no perecederos. Más que un manual de supervivencia factible, en realidad era un instrumento de propaganda destinado a hacer creer que la situación de una guerra nuclear podía ser manejable y superable para la población.

Así, incluía mensajes como «usted puede sobrevivir a un bombardeo atómico y no necesitará un contador Geiger, ropa protectora ni un entrenamiento especial para hacerlo. Los secretos de la supervivencia son: conocer los verdaderos peligros de la bomba y conocer los pasos que puedes dar para escapar de ellos». O también «como la potencia de todas las bombas es limitada, sus posibilidades de sobrevivir a un ataque atómico son mucho mayores de lo que usted pensaba».

Entre las indicaciones prácticas, se aconsejaban las ventajas de los sótanos como refugio, la importancia de mantener la calma tras la explosión y no comer alimentos ni beber agua que hubiese estado expuesta a la radiación. Se insistía en la conveniencia de tener a mano una radio a pilas para recibir información.

En ciudades como Boston, este manual iba precedido por una carta del alcalde que sugería a sus ciudadanos tomar en gran consideración los consejos que en él se proporcionaban. Con un lenguaje sencillo y didáctico acompañado por ilustraciones propias de las viñetas cómicas de la época, la Administración Norteamericana apelaba a los ciudadanos y a sus familias para que funcionasen a modo de línea defensiva primaria ante un ataque nuclear.

A partir de los 60 La carrera atómica

Protección frente a partículas radioactivas: qué has de saber y qué debes hacer ante un ataque nuclear Publicado en 1961 Departamento de Defensa del gobierno de los Estados Unidos

La proliferación de pruebas nucleares y el desarrollo de armas de segunda generación cada vez más potentes, como las bombas termonucleares, llevaron a los gobiernos a redoblar sus campañas de propaganda y divulgación en los años 60. En Estados Unidos, la Administración Federal de Defensa Civil (FCDA, por sus siglas en inglés) promovió la construcción de refugios antinucleares y la preparación de suministros de emergencia.

Publicaciones como 'How to build and equip Your own fallout shelter' o 'Fallout protection: What to know and do about nuclear attack' ofrecían planos para sótanos reforzados o estructuras subterráneas de hormigón.

Un refugio típico contaba con paredes gruesas para bloquear la radiación gamma, ventilación limitada para evitar partículas radiactivas y espacio para dos semanas de suministros. Los paquetes de supervivencia que empezaron distribuirse entonces incluían agua y alimentos enlatados bastantes para al menos 14 días, tiempo que entonces se estimaba suficiente para que los niveles de radiación disminuyeran gracias a la lluvia.

Además, se incluían radios a pilas para recibir instrucciones de las autoridades; suministros médicos básicos, como vendas, analgésicos y, más tarde, tabletas de yoduro de potasio para proteger la tiroides de la radiación; y linternas y velas, por si fallaba la electricidad.

Estos paquetes de supervivencias se popularizaron junto con los refugios familiares, cuya construcción en sótanos, jardines y patios traseros vivió un verdadero boom a lo largo de los años sesenta, durante los que se crearon numerosas empresas privadas que supieron aprovechar el pánico social para hacer negocio. Algunas de ellas comercializaron sus propios kits, básicamente cajas que contenían paquetes de galletas y bidones o latas de agua.

11 pasos para sobrevivir Publicado en 1961 Departamento de Seguridad Pública canadiense

Canadá realizó también estas campañas y lanzó folletos informativos, como '11 steps to survival', que incluía explicaciones sobre los efectos de la lluvia radioactiva e instrucciones para habilitar un refugio de última hora en casa.

El Reino Unido fue el país europeo que siguió el ejemplo estadounidense en este sentido, con la edición de folletos y películas que enseñaban a los ciudadanos británicos cómo podían improvisar un refugio y cómo abastecerlo con comida, agua, ropa abrigada y una radio portátil. Sin embargo, no se distribuyeron kits 'oficiales'.

los 70 y 80 El reflejo en Europa

Durante los años setenta y ochenta siguieron editándose manuales de supervivencia para la era nuclear, cada vez más extensos y detallados, como el de Cresson H. Kerny, 'Nuclear war survival skills', que contaba con un prólogo firmado nada menos que por Edward Teller, conocido como el padre de la bomba H. Básicamente, los manuales de este periodo reproducían los contenidos de los de la década de los sesenta haciendo quizá más hincapié en la preparación psicológica necesaria para afrontar una crisis nuclear.

Protegerse y sobrevivir Publicado en 1980 Gobierno del Reino Unido

En Europa también se editaron manuales cada vez más elaborados que empezaban a considerar en sus consejos temas como la protección de los animales domésticos y las habilidades de apoyo psicológico, sobre todo en familias con niños y niñas que, por su edad, eran más propensos a dejarse llevar por el pánico.

Por supuesto, incluían recomendaciones de kits de supervivencia básicos que abarcaban todo tipo de recursos y utensilios listados según su importancia ante una catástrofe nuclear: El agua, la comida enlatada, una radio a pilas, herramientas para abrir y perforar botellas o latas y la ropa de abrigo ocupaban los lugares de mayor importancia.

Aunque para los que dispusiesen de una 'habitación del pánico' en sus hogares también se recomendaban los utensilios necesarios para la vida cotidiana como mantas, sacos de dormir, cazos y cazuelas, linternas... y hasta juguetes y revistas.

Con la distensión de la Guerra Fría a finales de los 80 y el colapso de la Unión Soviética en 1991, el interés por los refugios y los kits de supervivencia nuclear disminuyó.

Tras el 11S Manuales contemporáneos

En caso de crisis de guerra Publicado en 2024 Agencia Suecia de Contingencias Civiles

Sin embargo, desde finales del siglo XX y principios del XXI, eventos como los ataques del 11 de septiembre, las tensiones con Corea del Norte y actualmente el conflicto en Ucrania han revitalizado el interés de los gobiernos por los planes y recursos de emergencia de este tipo.

Varios países europeos cuentan con sus propios manuales de supervivencia destinados a la población civil, no solo para ataques nucleares, también para atentados terroristas, apagones causados por ciberataques o catástrofes naturales. Es el caso de países nórdicos como Finlandia o Suecia, que además mantienen refugios funcionales con capacidad para acoger a millones de personas.

El ejemplo más cercano es el de Francia, país que recientementee dio a conocer su propio modelo de mochila de supervivencia con productos básicos para sobrevivir 72 horas a cualquier catástrofe. El manual francés especifica que durante los primeros tres días es necesario disponer de hasta seis litros de agua potable por persona, alimentos en conservas, herramientas multiusos y un botiquín de primeros auxilios. También indica que hay que tener los documentos de identidad, las recetas médicas que se precisen y las tarjetas sanitarias. Este kit tiene que estar en un lugar seguro y accesible con facilidad en cualquier momento.

