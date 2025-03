Vuelco a la ida y atropello doble a la vuelta: el desgraciado viaje a Balmaseda del doctor Léniz

Carlos Benito Miércoles, 19 de marzo 2025, 19:07 Comenta Compartir

Ha llegado el momento de retroceder un siglo. Bienvenidos a las noticias de marzo de 1925, que nos muestran un Bilbao y una Bizkaia a veces sorprendentes en su diferencia y otras, extrañamente parecidos a los nuestros: como cada mes, copiaremos una selección procedente de 'El Pueblo Vasco' y 'El Noticiero Bilbaíno' y centrada en los sucesos, los avisos oficiales y la publicidad de índole más local. No son todas las noticias de la misma fecha, sino que se fueron publicando a lo largo del mes correspondiente, y están tal cual, incluidos los títulos en negrita, con mínimas adaptaciones en la ortografía y la puntuación.

Un viaje con mala suerte. Ayer por la mañana, el doctor Léniz tomó en Bilbao un automóvil de alquiler y en él marchó a Valmaseda, con el fin de asistir a una consulta. Sin duda, por exceso de velocidad, el auto, al llegar a dicha localiadd, dio un salto en los raíles de un paso a nivel, volteando. Milagrosamente, el doctor Léniz salió bien del percance, pero con unos cristales rotos sufrió en la cara, nariz y mano algunas lesiones que no eran importantes, por lo que pudo asistir a la consulta. El auto quedó materialmente destrozado y también el chófer sufrió lesiones de escasa importancia. Por tal causa, el doctor Léniz hubo de regresar a Bilbao en otro automóvil que alquiló en Valmaseda. No bien el auto que el citado médico señor Léniz tomó en Valmaseda llegó a Bilbao, al entrar en La Casilla, atropelló a dos niños que, cogiditos de la mano, se dirigían desde la escuela a su casa del barrio de Basurto. Los dos niños fueron recogidos del suelo por varios transeúntes, llevándolos el mismo auto, por orden del señor Léniz, al hospital civil. Fueron asistidos por este orden. Ana María Bilbao, de 4 años, natural de Bilbao y habitante en la carretera de Basurto, tenía intensa conmoción cerebral, herida contusa en la frente, contusiones en el temporal derecho y lesiones generalizadas. Pronóstico grave. Juan Bilbao, de 11 años, hermano de la niña Ana María, sufría fractura en la clavícula derecha, contusiones en la cabeza y lesiones generalizadas. Pronóstico grave. Finalmente, fue curado el doctor Léniz de erosiones en la cara, frente y manos, sufridas en su accidente de Valmaseda. Pronóstico leve (...). El niño Juan decía que no sentía las heridas que padecía, sino lo que había ocurrido a su hermanita Ana María y el castigo que a él le podrían dar en su casa si se figuraban que él tenía la culpa del atropello. El chófer fue detenido por los municipales.

Tiros y heridos en la calle de Lersundi. Sobre las once y media de anoche, dos individuos transitaban, cantando, por la calle de Lersundi, y el sereno Juan Francisco Domínguez se acercó a ellos y les rogó que callasen, pues infringían las disposiciones de la Alcaldía. Uno de los cantadores contestó en malas formas y el sereno, entonces, les comunicó que tenían que pagar la multa de dos pesetas cada uno. Como se negaran a pagar, el sereno Domínguez trató de detenerlos para conducirlos a la comisaría, a lo que se resistieron. Como el guardia considerase a dichos individuos dispuestos a todo, tocó el silbato y acudió en su auxilio el sereno de la demarcación inmediata, Arferico Bernal. Este hizo saber a los amonestados que tenían que obedecer de grado o por fuerza, y a partir de aquel momento la cuestión tomó caracteres serios. Uno de los amonestados echó a correr y se metió en una taberna, mientras el otro luchaba a brazo partido con el sereno Bernal. El sereno Domínguez quiso entrar en la taberna, pero, en aquel momento, el individuo a quien buscaba salió a la puerta con el palo de bajar la persiana y agredió a palos al guardia. La lucha cuerpo a cuerpo de los serenos con los insolentes terminó cuando el sereno Domínguez, al recibir un estacazo en la cabeza, sacó su pistola y disparó contra su agresor, que cayó al suelo con un balazo en la cabeza. El sereno Bernal redujo a su agresor a la obediencia con un golpe de chuzo en la cabeza. Los heridos fueron llevados a la casa de socorro y curados por este orden. José Barbero, de 23 años, jornalero, natural de Musques (...). Tenía una herida contusa en la cabeza, causada de un golpe de chuzo. Pronóstico reservado. Plácido Barbero, de 28 años, hermano del anterior. Presentaba una herida de arma de fuego con orificio de salida en el temporal derecho, traumatismo en la región malar y conmoción. Pronóstico: gravísimo. Y Juan Francisco Domínguez, sereno, de 28 años. Tenía contusiones y erosiones en la frente y manos. Pronóstico: leve.

Publicidad del Jarabe Climent.

Robo en Alonsótegui. Se ha dado cuenta de que, durante la noche pasada, se cometió un robo en el establecimiento de don Francisco Palacios, llevándose el ladrón o ladrones cuatro botellas de ron escarchado, siete botas de vino conteniendo un litro cada una de dicho líquido, cinco docenas de alpargatas, una docena de calcetines de lana, nueve botellas de cerveza, ocho pares de zapatillas y una pistola, todo lo que se valora en doscientas cincuenta pesetas.

Fatal desenlace. A la una y media de ayer tarde dejó de existir en el hospital civil el desgraciado joven Plácido Barbero, que en la noche anterior, en la calle de Lersundi y en una cuestión con el sereno Domínguez, resultó herido en la cabeza de un tiro.

Un impermeable es en Bilbao tan necesario como el comer. Puesto o en el brazo, al desgaire, con la misma naturalidad que el aldeano el paraguas, el impermeable debe seguir al hombre como la sombra al cuerpo. ¿Marcas? Cualquiera de las buenas. El Andorrano os recomienda Burberrys, Nicoli, Nicholson's, Slazenger's, etc. como los mejores. Víctor, núm. 7. Tel. 9.000. Bilbao.

En cuestiones matrimoniales, nadie se meta. En Begoña, barrio de Santo Domingo, 7, cuestionaron los esposos Ignacio Vázquez, de 40 años, y Melania Baquero, de 36, promoviendo fuerte escándalo y alarmando a los vecinos, que creían que iba a ocurrir alguna tragedia. A fin de restablecer la calma, penetró en la estancia en donde el matrimonio debatía sus diferencias un vecino, pero, no bien fue divisado, la Melania se fue hacia él y la emprendió a mamporros, deteriorándole las ropas y causándole otras averías personales. El marido también dio lo suyo al intruso. El hombre salió por pies y dejó al matrimonio en plena querella.

¡Un asesinato! Las autoridades de San Julián de Musques tienen conocimiento de que en el punto denominado Ansaderas ha sido hallado, oculto entre piedras, el cadáver del vecino de Montellano (Galdames) José San Pedro. Parece que en el cráneo presentaba señas de golpes violentos con piedras, que tal vez pudieran haber ocasionado la muerte. El juzgado trabaja para descubrir a los autores del crimen, que, al parecer, se halla envuelto en el mayor misterio.

¡Qué graciosos! Dos individuos de unos 20 años hicieron ayer las delicias de la chiquillería en Barrencalle. Primero, rompieron las guarniciones al burro de una aldeana y, montados en él, le hicieron galopar por la calle. Después, vaciaron la comida que en cuatro latas llevaba la aldeana para los cerdos y además se rieron de la mujer. Finalmente, fueron llevados a la prevención.

Se intoxicó con cerillas. Una desgracia se registró ayer tarde en una casa de la calle de Requeta de Baracaldo. El niño de 15 meses Ramón Méndez se apoderó de una caja de cerillas de la cocina y se comió gran parte de ellas. No tardó en sufrir los efectos de la intoxicación (...). Su estado se calificó de pronóstico reservado.

Enfermos de inanición. Los empleados de arbitrios municipales auxiliaron ayer tarde a un pobre anciano que se cayó en la esquina de la plaza de la Estación, llevándole al fielato. Allí le recogieron los camilleros y lo trasladaron al hospital. Se llama José Lorenzo Arias, de 64 años de edad, y había venido desde Zaragoza, por lo visto, a pie y sin recursos. Tenía debilidad general por falta de alimentos y de abrigo. Su estado se calificó de grave. Poco después, los municipales recogieron a otro desgraciado en un portal de la calle Viuda de Epalza, llevándolo también al hospital. Se le apreciaron los mismos síntomas que al anterior: hambre y frío. Se llama Leandro García, de 27 años de edad, y, como el otro, vino desde su pueblo (una aldea de Burgos) a pie y sin recursos. Ingresó en una clínica, también en grave estado.

Del norte en este momento / frío viento se recibe... / ¡Qué mal le huele el aliento! / ¡Ya podía usar el viento / Licor del Polo de Orive!

¡Vaya con Vicente! En una taberna de la calle de San Francisco, un cliente llamado Vicente Sanz, poseedor de sus 56 años, trató de dar un ósculo a Trinidad Fernández, también muy dueña de sus 60 primaveras. Como la mujer se opuso, defendiendo, como es natural, su dignidad, el apasionado 'mancebo' le dio tal puñetazo en el ojo derecho que hubo de ser asistida en la casa de socorro. El Vicente fue detenido.

¡Pobre Esclavitud! Riñeron ayer Antonia Martínez y Esclavitud Figueras, y la Esclavitud resultó tan perjudicada en su físico que hubo de ser asistida en la casa de socorro.

Borrachos. Los Polvos Lavid son los únicos que quitan el vicio de embriagarse sin que se dé cuenta el interesado ni perjudicar su salud. De venta en todas las farmacias. Depósito: Señores Barandiarán y Compañía. Bilbao. Folletos gratis.

Anuncio de Dentol publicado en marzo de 1925.

Denuncia. Ayer, en la guardia municipal, se presentaron Cándida Uría, de 14 años, y Antonia Orúe, de 16, denunciando que, hallándose paseando el domingo por la Gran Vía en compañía de una amiga llamada Juana Elespe, de 18, y con un hermano de esta llamado Tomás, este se encontró dos billetes de cien pesetas y uno de veinticinco del Banco de España, los cuales guardó sin querer entregarlos a las autoridades.

Atropellada por un ciclista, ingresa en el hospital. Apenas pasa día sin que la nube de ciclistas incipientes que invade la villa deje de causar accidentes personales. Ayer le tocó el turno a la anciana de 64 años Escolástica Fernández, vecina de Matico. La pobre señora acababa de salir de su casa cuando, de improviso, recibió la brusca acometida de un ciclista, de la que cayó al suelo sin conocimiento. El ciclista cayó un poco más allá, pero se levantó, montó en su máquina y desapareció. La mujer quedó conmocionada hasta que por allí pasaron unos transeúntes y la recogieron, siendo después trasladada al hospital civil. Fue asistida de fractura del codo izquierdo, de contusiones en todo el cuerpo y conmoción. Después, visto su estado, ingresó en una sala de cirugía. Se impone que las autoridades garanticen la tranquilidad de los transeúntes tomando medidas verdaderamente radicales para evitar tantos atropellos como cometen esos ciclistas, la mayoría de ellos inexpertos en ese deporte. Más tarde, un municipal detuvo al ciclista causante del atropello. Resultó ser el joven Tomás González, de 21 años (...). El juez, señor Escalada, ordenó que el ciclista ingresara en la cárcel.

Una rectificación. Se nos asegur que carece en absoluto de fundamento la noticia que días pasados publicamos referente a la boda de dos distinguidas señoritas de Ibarranguelua y que nos fue enviada de aquella localidad. Trátase, al parecer, de una broma de mal género y, como quiera que esta idiotez de gentes desocupadas y de un bajo nivel moral viene repitiéndose, procuraremos con todo rigor descubrir al autor de la 'gracia', a fin de proceder judicialmente contra él.

¡Que se escapa el cerdo! El domingo, a las cinco y media de la mañana, Fermín Lavín llevaba varios cerdos por la calle Viuda de Epalza y uno de ellos se escapó y se metió en una alcantarilla. Fermín arrancó dos losas del pavimento y sacó el cerdo, medio asfixiado. Fue denunciado.

Un footballista de pega. Por la Policía Municipal ha sido detenido un individuo llamado Gregorio Díez, de 25 años, el cual, haciéndose pasar por hermano de un conocido footballista, ha venido cometiendo repetidos timos.

Las faltas gramaticales. El gobernador ha publicado lo siguiente: «El Excmo. señor subsecretario de Gobernación llama la atención de este Gobierno civil hacia el hecho de que en los telones de los teatros y otros sitios públicos de algunas poblaciones se cometen faltas de ortografía, lo que dice muy mal en honor de la cultura del país; y en su virtud, he acordado exigir a los señores alcaldes presidentes de los Ayuntamientos de esta provincia que, cumpliendo las disposiciones legales en vigor acerca del particular, no toleren que en sus respectivos términos municipales se exhiban anuncios de ninguna clase que no estén redactados y escritos gramaticalmente».