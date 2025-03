La visita relativa de Einstein a Bilbao

Por una noticia minúscula en la sección 'Despacho de breves' de 'El Pueblo Vasco' del 21 de febrero de 1923 se enteraron los lectores bilbaínos ... de que Albert Einstein se disponía a visitar España. La nota, encajada entre la muerte de un torero y el disgusto de los vecinos de Arrankudiaga por el traslado del cuartel de miñones a Arakaldo, anunciaba que «en breve llegará a Barcelona el profesor Einstein, quien tomará parte en uno de los cursillos organizados por la Mancomunidad Catalana y explicará los aspectos más nuevos de la teoría de la relatividad. Desde Barcelona marchará a Madrid, donde repetirá el cursillo».

Aunque no eran muchos los que conocían y comprendían su teoría, Einstein era una celebridad, por lo que la prensa bilbaína siguió al día la gira española del físico de «las melenas de violinista» ('El Pueblo Vasco') desde que llegó a Barcelona el 22 de febrero de 1923. 'El Noticiero Bilbaíno' trató incluso de explicar la teoría de la relatividad en un densísimo artículo comprimido en una columna que incluía frases como «en el campo gravitatorio se verifica F (masa gravitatoria) = X (intensidad del campo)». Otros se rindieron ante el desafío divulgativo y solucionaron sus reportes sobre las conferencias del físico alemán escribiendo cosas como que «el sabio alemán hizo un profundo estudio muy poco propicio para hacer un extracto telefónico».

Fulano de Tal –firmaba así– lo relativizó todo en 'El Noticiero': «Ha llegado a Madrid el gran Einstein. Va a dar tres conferencias. Es decir, tratándose de este señor, no podemos asegurar que ha llegado ni si llegará, como tampoco afirmaríamos que va a dar esas conferencias en la Corte, porque pudiera ser que las haya dado ya. La relatividad nos sumerge en este tropel de dudas, porque todo es relativo dentro de la nueva teoría y no sabemos si hoy será mañana o fue... ayer».

La gira española En febrero y marzo de 1923 Albert Einstein y su segunda esposa, Elsa, pasaron 20 días en España por invitación de los científicos españoles Esteve Terradas y Julio Rey Pastor. Visitaron Barcelona, Zaragoza y Madrid. Según 'El Pueblo Vasco', las conferencias de Einstein duraban «cinco cuartos de hora», las daba en francés y cobraba 3.500 pesetas por cada una de ellas.

El concepto de relatividad se usó durante semanas para hacer gracietas en las noticias más variopintas en la prensa bilbaína. En la crónica de un encuentro en el que la Real Sociedad venció al Real Unión por 2 'goals' a 1, 'El Noticiero' se preguntó «¿Ha ganado la Real Sociedad merecidamente el partido? ¿Es hoy más equipo que el Real Unión? A la primera pregunta contestaremos con un sí... relativo. Aquí de Einstein. A la segunda responderemos que no». En el mismo diario –¡y en la crónica de una becerrada!–, el periodista cuestionaba que «todo es relativo, según las teorías del sabio alemán. (...) No es posible que sea verdad». Para comprobarlo experimentalmente proponía «irse a Bermeo a pasar una temporada». En otra nota sobre «el fastidioso pleito político local», se decía que «al mismísimo Einstein quisiéramos verle ante tanto embrollo. A buen seguro que acabaría por pedir plaza en una casa de orates».

No vino pero sí vino

La noticia más sensacional la publicó 'El Pueblo Vasco'. En la primera página del 27 de febrero de 1923, este diario tituló «Einstein vendrá a Bilbao». Había que llegar al último párrafo para leer que «la Junta de Cultura Vasca ha tomado el excelente acuerdo de invitar a Einstein a que dé en Bilbao una conferencia sobre su teoría de la relatividad. Seguramente aceptará y tendremos el honor de oírle a su regreso de Madrid, si es que antes no decide pasar por Lisboa, de donde también se le ha llamado, en cuyo caso retrasaría su viaje a Bilbao hasta fines de la semana próxima». Al final Einstein, «modesto, acogedor, virtuoso del piano y del violín y enemigo de auditorios femeninos», no vino.

En esa ocasión. Porque sí que acabó pasando por Bilbao, por lo menos por su puerto, en 1925. Quizá porque fue una visita fugaz y no anunciada, los periódicos de la villa, desprevenidos, le dedicaron solo algunas noticias breves. «El Profesor Dr. Alberto Einstein en Bilbao», tituló 'El Nervión' el 9 de marzo de 1925. «Ayer estuvo en Bilbao el sabio profesor Dr. Einstein, que procedente de Hamburgo, llegó en el Cap Polonio», un transatlántico alemán.

«Estuvo a cumplimentar al eminente sabio nuestro distinguido amigo y culto oficial de la Marina de guerra española don Ramón R. de Trujillo, con quien el profesor Einstein sostuvo larga y animada conversación sobre los profundos temas de la teoría de la relatividad. También fue saludado el sabio profesor por el ingeniero de minas don Joaquín Arisqueta, el cónsul de la República Argentina en esta villa, señor Etchevarry, don Edmundo Couto y algunas otras personas que visitaron el Cap Polonio». Lamentó el vespertino que «la presencia del profesor Einstein no haya sido conocida en Bilbao de antemano, pues seguramente hubiese recibido de los intelectuales bilbaínos el merecido homenaje. El profesor Einstein se dirige a la República Argentina para dar una serie de conferencias y regresará en mayo próximo por Bilbao para su Patria».

Einstein no bajó a tierra. En su diario anotó: «Muchos curiosos subieron al barco. Españoles curiosos, no cansados o presuntuosos, infantiles, seguros de sí mismos». Según recoge en un artículo Santiago Rementería, de Arteche Centro de Tecnología, «un grupo más numeroso de pasajeros, entre los cuales no se encontraba Einstein, decidió pasar la mañana en Bilbao. Pasearon en taxi y degustaron la cocina local en los restaurantes de la capital, encontrándose con numerosos problemas a la hora de intentar cambiar moneda extranjera» (en 'Un testimonio del interés de Einstein por las aplicaciones tecnológicas', revista Llull, vol. 33, 2010). El barco en el que viajaba el científico a su regreso de Argentina hizo escala en Bilbao. Fue en mayo, como se había avanzado, pero los periódicos se habían olvidado del asunto y nadie recogió la noticia.