Los «sujetos indeseables» de la Zona Minera que querían asaltar coches con un cable de alta tensión

Ha llegado el momento de retroceder un siglo. Bienvenidos a las noticias de noviembre y diciembre de 1925, que nos muestran un Bilbao y una Bizkaia a veces sorprendentes en su diferencia y otras, extrañamente parecidos a los nuestros: como cada mes, copiaremos una selección procedente de 'El Pueblo Vasco' y 'El Noticiero Bilbaíno' y centrada en los sucesos, los avisos oficiales y la publicidad de índole más local. No son todas las noticias de la misma fecha, sino que se fueron publicando a lo largo de los meses correspondientes, y están tal cual, incluidos los títulos en negrita, con mínimas adaptaciones en la ortografía y la puntuación.

Intentaron atracar a unos viajeros que iban en un auto. Hace unos días, en jurisdicción de Las Carreras, al pasar un automóvil por la carretera general, chocó bruscamente en un alambre que intencionadamente fue colocado de lado a lado con propósitos que, en un principio, se creyeron solamente una mala intención de hacer daño a los autos que por allí pasaran. Los ocupantes, milagrosamente, salieron ilesos (...). Ayer, en el barrio del Cotorrio, fueron detenidos dos individuos: uno de veintisiete años, casado, y otro de treinta y cuatro, soltero. El casado disputaba con el soltero y le amenazaba con una pistola, acusándole de que había querido abusar de su esposa, en ausencia suya. Los detenidos ingresaron en la prevención y uno de ellos hizo constar ante la Guardia Civil que su adversario era el que colocó el alambre en la carretera de Las Carreras, para detener un automóvil y robar a los viajeros el dinero que llevaran. El acusado, indignado, hizo constar su protesta enérgicamente, jurando que su acusador era el único y verdadero organizador de ese atraco, que tenía por origen lo siguiente: colocar el alambre, conforme lo colocaron; al llegar el automóvil y chocar contra el alambre, ellos lanzarían una cuerda con una piedra atada a un extremo sobre el cable de alta tensión, que, al ceder, bajaría sobre el alambre colocado en la carretera, y entonces se formaría contacto, el suficiente para que los viajeros, al apartar el alambre para poder pasar, quedaran electrocutados. Llegó el automóvil, tropezó en el obstáculo, los atracadores lanzaron la piedra con la cuerda por encima del cable de alta tensión, pero, aunque este bajó, volvió a subir sin formar el contacto estudiado, porque la piedra se soltó de la cuerda y falló la criminal combinación (...). Como se ve, se trata de dos sujetos verdaderamente indeseables.

Erandio: un abordaje, ocho pasajeros en peligro y una niña ahogada. Sobre las cinco de ayer tarde, la lancha 'María', propiedad del botero Elías Bengoechea Rentería, salió de la parte del muelle con unas ocho o diez personas que se trasladaban a Baracaldo. El remolcador 'Andrés', que marchaba ría arriba, abordó a la lancha 'María' con tal violencia que la partió en dos pedazos, cayendo todos los pasajeros al agua, así como el botero. Varios boteros de ambas orillas que presenciaron el accidente acudieron con sus lanchas en auxilio de los náufragos, logrando salvarles, pero sacando a algunos en deplorable estado. Una pobre mujer que fue sacada desmayada a la orilla, al volver en sí, empezó a dar voces como loca, llamando a su hijita, que con ella había sido lanzada al agua. Varias personas dieron razón de que la infeliz se había embarcado con una hijita suya de unos tres años de edad (...). La mujer que perdió su niña era Dolores Rabago, casada con Manuel Bargado, obrero de Altos Hornos, y habitante en Baracaldo, en la calle de Arana, número 6, piso tercero. Tenían esa hijita, de tres años de edad, y se llamaba Raquel.

Reyerta. En Munguía riñeron un acordeonista y el dueño de una campa, sobre alquiler de esta para baile de una romería. Parece que el acordeonista, con el instrumento, quiso, a golpes, hacer entrar en razón al dueño de la campa, pero no pudo. Este resultó con lesiones de las que fue curado por un facultativo. El iracundo 'filarmónico' fue puesto a disposición del juzgado.

Apareció el cadáver de la niña Raquel. (...) El buzo de Erandio don Pedro Martínez hizo un reconocimiento detenido en el fondo de la ría y, a las once y cuarto de la mañana, logró dar con el inanimado cuerpecito de la niña Raquel, llevándolo a la Punta de Baracaldo (...).

¡Vaya niño! El otro día, en la casa cuartel de la Guardia Civil de Munguía, se personaron Julián Mendieta y José Sarandagoitia, manifestando el primero que el día anterior, hallándose él trabajando en el campo, su hijo Julián, de diez años, le denunció que en el caserío donde habitan había entrado una partida de ocho hombres y que, después de amenazarle y preguntarle dónde guardaba su padre el dinero, se llevaron una escopeta con un cinturón y nueve pesetas. Como la Guardia Civil no encontrase muy verosímil esta narración, interrumpió al muchacho, confesando este que él había sido el autor del robo. Todo lo robado fue recuperado. El niño ha sido puesto a disposición del Tribunal de Niños.

Un celador de arbitrios es echado a la ría. Se dio ayer cuenta al alcalde, señor Moyúa, de que, sobre las cuatro de la madrugada, al pasar por el muelle de Zorroza, frente a la casa de Zamacona, dos individuos llevando al hombro un bulto, el celador de servicio en el fielato de la estación les salió al encuentro, a fin de reconocer la mercancía. Dichos sujetos se fueron acercando disimuladamente a la orilla del río y el celador, sin darse cuenta, también se aproximó. Después, y mientras el citado celador trataba de reconocer lo que llevaban, dichos individuos le sujetaron y le arrojaron de violento empellón al agua. Una vez cometida esta hazaña, los criminales recogieron el bulto y se dieron a la fuga. El celador, llamado Francisco Aznar Fuentes, de treinta y cinco años, domiciliado en Recaldeberri, logró salir nadando de la ría, refugiándose en el fielato y dando conocimiento del hecho a los municipales (...). Parece son rateros que hacen sus 'faenas' por las márgenes de la ría. El celador hubo de ser acompañado a su domicilio, aunque sin lesión, congestionado por el tremendo remojón y el susto de rigor.

Desgracia. Comunica al gobernador la Guardia Civil de Orozco que en las inmediaciones de la estación de Areta fue arrollado por el tren rápido Domingo Arrutia, de 20 años, que, según parece, se había caído o apeado de un mixto, donde viajaba 'de incógnito', quedando tendido en la vía. Domingo presentaba graves heridas en la cabeza y en la región lumbar.

Atropello en El Bosque. En la casa de socorro del Centro fue ayer mañana asistido Hilario López Trevillo, de 30 años, casado, de Burgos, vecino de Ollerías, de contusiones y erosiones en diferentes partes del cuerpo, magullamiento de ambas caderas y conmoción. Fue atropellado por un carro de una fábrica de achicoria en el Callejón del Bosque.

El vino. Juan Antonio Villanueva fue ayer atropellado en Sestao por un autocamión. Resultó con lesiones de pronóstico reservado en la cabeza. Fue asistido en la casa de socorro. Se le apreció, además, alcoholismo agudo.

De mi buzón. «Inmenso y providencial 'Chimbito'. Si usted tuviera la desgracia, pues por tal la tenemos, de transitar por el muelle que está a la altura de la Campa de los Ingleses, sentiría en su pituitaria un fuerte hedor, unas emanaciones putrefactas que exhalan a porfía unos montones de sacos de habas en completo estado de corrupción y que, con la acción continuada de las lluvias y de los furiosos elementos reinantes, despiden una ligera humareda, una especie de vapores nefastos que, a modo de mensajes de desolación y muerte, se difunden por los aires y hacen que el infeliz transeúnte pase por el lugar con las narices tapadas y en carrera vertiginosa. ¡Cuán agradecidos quedaríamos si el inspector de Higiene se dignara pasar por el lugar del acontecimiento, previo el acompañamiento de productos perfumados! Y, esperando sean atendidas nuestras justas quejas, le anticipan las gracias varios estudiantes de la Universidad».

Homenaje merecido. El domingo se celebró en el Hotel Arana un banquete organizado por el personal de 'El Noticiero Bilbaíno' como homenaje de cuantos en esta Casa trabajamos al entrañable compañero don Wenceslao Calera, que a los 51 años de edad ha cumplido sus cuarenta de no ininterrumpidos e inestimables servicios en nuestro periódico (...).

Un ahogado en San Antón. Sobre las doce y media del domingo, frente a San Antón, flotaba cerca del puente, en la ría, el cadáver de un hombre (...). Vestía traje azul, botas negras y camisa blanca. Aparenta de 40 a 45 años y llevaba un pañuelo negro en la cara, como si tuviera dolor de muelas. Algunas personas creyeron reconocer en el ahogado a un sujeto apodado 'El Piloto' que se embriagaba con mucha frecuencia. En los bolsillos solo se le halló un peine viejo. No llevaba documentos, ni señales, ni iniciales en las ropas.

¡Vaya un chileno! En ocasión de hallarse en uno de los calabozos del cuerpo de la guardia municipal, en la Casa Consistorial, un sujeto llamado Isidoro Rodríguez Narango, de 26 años de edad, marino, natural de Valparaíso (Chile), comenzó a dar tremendos golpes y puntapiés contra la puerta, cometiendo otros excesos y alborotando. En vista de ello, el ordenanza Antonio Sierra penetró para calmarle, pero el detenido se abalanzó sobre él y empezó a golpearlo. Mal lo hubiera pasado el pobre ordenanza si no acude en su auxilio el subcabo Félix Axpe, que intentó sujetar al agresor. Este también arremetió contra él a puñetazos. El subcabo y el ordenanza se defendieron, logrando reducir al chileno a la obediencia con no pocos trabajos. Había sido detenido en El Arenal por cometer groserías en deplorable estado de embriaguez.

Muerte misteriosa. Sobre las siete y media de la tarde del domingo fue visto por un conductor y un cobrador del tranvía de Durango el cadáver de una mujer en la vía del tranvía, en el Camino de la Peña, detrás de las casas llamadas de Barandiarán. Avisados los municipales, estos dieron cuenta al juzgado de guardia, que acudió al lugar del fúnebre hallazgo con un médico de la casa de socorro. La mujer estaba echada en el suelo, boca abajo y con el cuello sobre uno de los raíles. Del cuello manaba abundante sangre. El médico que fue con el juzgado creyó advertir que la mujer tenía seccionadas la yugular, la tráquea y vasos del cuello, desgarre del carrillo y fractura del maxilar. Pero, de haber sido el tranvía el que causó la muerte de la mujer, seguramente y dada la posición en que fue hallada le hubiera seccionado el cuello totalmente. Este detalle hace pensar que pueda tratarse de un crimen. También pudiera ser que la mujer se seccionara la yugular y que después, en la hipótesis de que se trate de suicidio, decidida a morir, se echase sobre el raíl del tranvía en la forma en que se la halló. El caso es que no se le halló instrumento alguno (...). Era la muerta María de la Concepción Bruzos, de 35 años, soltera, natural de Vizcaya y cocinera de una casa de la Alameda de Mazarredo (...).

Se debe evitar. Un sacerdote, avecindado cerca del puente de Cantalojas, ha denunciado la frecuencia con que algún enganchador de vagones de la maniobra de la Compañía del Norte blasfema a grandes voces debajo del citado puente.

¡Niñas, más cuidado! Las niñas Dolores y Concha Franco, de 13 y 10 años de edad respectivamente, se pusieron a jugar y se dejaron caer al suelo a un niño de pecho que una de ellas llevaba en los brazos. A los gritos de la criatura salió la madre, Laura Castillo Valdivieso, y, sin poderse contener, arremetió a golpes contra las dos niñas, causándoles contusiones en la cara y en los brazos.

El suceso de La Peña. El juzgado realizó diligencias en el asunto de la muerte de Concepción Bruzos (...). Por el resultado de la autopsia se deduce de una manera clara que la muerte de Concepción Bruzos fue causada por caída del tranvía. Esta caída pudo ser casual o por empujón involuntario o deliberado y, por lo tanto, este extremo es el que falta aclarar (...).

Atropello, tumulto y heridos. En el juzgado se recibió ayer un parte dando cuenta de que a Manuel Moreno, de cincuenta y cinco años, le atropelló en Achuri el camión BI-4.525, guiado por el chófer Miguel Anda, causándole lesiones en el femoral, muñeca derecha y frente. Con tal motivo, el público protestó contra el chófer, y un grupo de unos 30 individuos, que de las tabernas cercanas salieron, se abalanzó sobre el chófer, tratando de lyncharle, así como a los que iban en el camión, por lo que los municipales Rufo Osa y Pedro Echandía se opusieron, siendo agredidos por el grupo, entre un escándalo mayúsculo. Hubo estacazos y bofetadas hasta que llegaron otros guardias y se logró dominar el tumulto.