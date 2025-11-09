El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tiempo de historias

Se prohíbe llevar armas en la villa de Bilbao

A principios del siglo XVI era habitual que los vizcaínos fuesen armados, lo que favorecía que cualquier enfrentamiento pudiera acabar en un suceso fatal

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:46

A comienzos del siglo XVI la villa de Bilbao tenía unos 5.000 habitantes y en ella solían darse altercados y agresiones con cierta frecuencia. ... Eran episodios de violencia que sucedían en tascas y tabernas, propiciados por el consumo de alcohol y el juego, o en los espacios públicos, por cuestiones de honor o agravios personales. Estos sucesos podían tener resultados fatales cuando sus protagonistas iban armados, un problema al que las autoridades locales intentaron poner remedio mediante sucesivas prohibiciones.

