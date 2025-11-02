El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Josemi Benítez

Las palomas de todos los bilbaínos y el fabuloso Pichón Palace de El Arenal

En los años 20 del siglo pasado, tomó fuerza la campaña para construir un refugio a las aves de la Plaza del Arriaga

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:16

Solemos dar por hecho que las palomas siempre han estado en las calles de nuestras ciudades, como si hubiesen acudido en bandadas a afincarse allí ... en cuanto se urbanizaba una parcela de terreno. Pero, en realidad, nuestros antepasados de hace un siglo contemplaban su presencia con cierta sorpresa. Así lo comentaba 'El Noticiero Bilbaíno' el 1 de abril de 1922: «El curioso observador puede presenciar estos días en la Plaza de Arriaga un espectáculo interesante. Unas palomas, cuya procedencia se desconoce, han sentado sus reales en medio de aquella barahúnda y, como se han acostumbrado ya a que el público las respete y aun las dé de comer –los socios del Club Náutico les arrojan trigo–, paséanse sin temor entre autocamiones, carros y transeúntes. Este espectáculo nos recuerda el de la Plaza de San Marcos de Venecia, donde millares de palomas se confunden con los paseantes y hasta se posan en sus hombros; y, sin ir más lejos, el de La Florida de Vitoria, donde hay un palomar que es de todos y no es de nadie».

