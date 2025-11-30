El minero que robó una muda tendida en un caserío de Bilbao y acabó matando

Hay sucesos trágicos que se ven venir, cadenas de hechos que van anunciando con su gravedad creciente la inminencia del drama, pero lo que ocurrió ... el 12 de mayo de 1905 en las afueras de Bilbao no se ajustó a ninguna lógica. Fue un desenlace desproporcionado e irreparable, muy propio de aquella Bizkaia de principios del siglo XX en la que las armas de fuego eran utilizadas tan a menudo como manera rápida de resolver conflictos.

A las tres y media de la tarde, un hombre pasó caminando junto al caserío de la familia Cortajarena, situado en el entorno del Bolintxu. Era, a juzgar por su apariencia, uno de aquellos obreros que se movían de aquí para allá buscando jornales de ocasión para ir tirando: en sus ropas se apreciaban claramente las manchas «de barro y mineral», según la descripción que publicó 'El Noticiero Bilbaíno'. El individuo vio que en la vivienda tenían tendidos unos calzoncillos y una camiseta y, sin dudar, se apoderó de las dos prendas. Y después, con su humilde botín en la mano, se alejó a buen ritmo del lugar.

Pero su acción no había pasado inadvertida. Uno de los hijos de la familia, el labrador Joaquín Cortajarena, de 27 años, salió tras el ratero, en compañía de otros tres hombres y un perro. «Más de veinte minutos estuvieron corriendo monte arriba y, cuando ya habían conseguido acercarse a él, oyeron sorprendidos dos disparos de arma de fuego», recogió la crónica de 'El Noticiero'. El desconocido se había sacado una pistola de la faja y había descerrajado dos tiros a sus perseguidores. Una de las balas dio en la oreja al perro. La otra acertó en plena frente al desventurado Joaquín, que se desplomó y cayó rodando por la ladera. Cuando consiguieron llegar hasta él, ya estaba muerto.

El ladrón se refugió en una mina del Peñascal y, desde la oscuridad, profería amenazas a grandes voces: «¡Al que entre, lo aso vivo a tiros!», gritaba. Varios aldeanos provistos de palos y de una escopeta se apostaron en la boca de la galería, prudentes pero firmes, mientras otros bajaban a Bilbao para denunciar lo ocurrido. Se desplazaron siete policías municipales, que entraron en el túnel con los revólveres desenfundados, apresaron al fugitivo «cuando se disponía a hacer fuego con la pistola», lo amarraron y lo trasladaron al calabozo. Además del arma con la que había cometido el homicidio, le ocuparon once cápsulas del calibre 15 y un puñal.

Se trataba de Ángel Pérez Lameiro, también de 27 años, soltero y natural de la localidad de Cubeiros, en el municipio orensano de Manzaneda. En su primera declaración, explicó que no conseguía encontrar trabajo y por eso, como último recurso, se había puesto a robar, pero en realidad su historial de malas relaciones con la ley venía de largo: con solo 14 años, el juzgado de O Barco de Valdeorras ya había dictado auto de prisión contra él, por estafa a la compañía ferroviaria. El juicio por la muerte de Joaquín Cortajarena se celebró en abril de 1906 y el joven gallego fue condenado a quince años de cárcel por homicidio y dos meses más por el hurto de la muda, valorada en cuarenta céntimos de peseta.

Pan y tocino

Pero esa no fue la última vez que su nombre apareció en los periódicos. En noviembre de 1908, se escapó con otros tres reclusos del penal cántabro de El Dueso, en Santoña. A uno de ellos lo mataron las fuerzas del orden a la mañana siguiente, pero los demás lograron adentrarse en la montaña, que Ángel conocía a la perfección por el tiempo que había pasado en la región trabajando como minero. Nos han llegado muchos detalles de aquella fuga gracias a que el capitán José Osuna la recogió en su libro 'Hechos gloriosos de la Guardia Civil', lo que ya da una idea de que no acabó bien para los presos. Eso sí, tardaron diez días en atraparlos, y su presencia en los montes causó tanta alarma que varios ayuntamientos solicitaron permiso al gobernador para organizar brigadas vecinales.

«A veces se internaban en los sitios más enmarañados, se desgarraban las ropas y se arañaban las manos, llegando a sufrir penalidades tremendas», relata Osuna. En su ruta, primero hacia Reinosa y más tarde hacia el límite con Palencia, a los presos huidos no les quedaba otro remedio que acercarse de vez en cuando a las aldeas para comprar pan y tocino, y fue una de esas incursiones lo que dio al traste con su aventura: en Las Rozas, un tendero receloso avisó a la Guardia Civil y los lugareños lograron ubicar a los prófugos en el monte por la lumbre que habían encendido para asar el tocino.

En el pueblo se reunió un equipo de veintiún funcionarios del instituto armado, que organizaron una gran batida por el monte junto a residentes de la zona. Ángel recibió a sus perseguidores blandiendo un hacha y desafiándoles a dispararle, pero fue reducido después de que un paisano le atizase un recio garrotazo en la frente, más o menos en el mismo lugar de la cabeza donde él había disparado a Joaquín Cortajarena.