El minero que robó una muda tendida en un caserío de Bilbao y acabó matando

Ángel se llevó una camiseta y un calzoncillo que vio tendidos en un caserío y, en su huida, descerrajó un tiro en la frente a un joven que le perseguía

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:37

Hay sucesos trágicos que se ven venir, cadenas de hechos que van anunciando con su gravedad creciente la inminencia del drama, pero lo que ocurrió ... el 12 de mayo de 1905 en las afueras de Bilbao no se ajustó a ninguna lógica. Fue un desenlace desproporcionado e irreparable, muy propio de aquella Bizkaia de principios del siglo XX en la que las armas de fuego eran utilizadas tan a menudo como manera rápida de resolver conflictos.

