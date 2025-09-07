Los marineros que cantaron el himno del Athletic en un avión secuestrado

Entre los pasajeros del vuelo de KLM, forzado a hacer una ruta por Siria, Chipre, Libia, Malta y Dubái, había unos cuantos vascos que no perdieron el ánimo

Los lectores de 1973 estaban muy acostumbrados a los secuestros aéreos, que atravesaban un periodo de auge desde finales de la década anterior, pero, aun así, la peripecia del 'Mississippi' era de las que seguían llamando la atención: el vuelo 861 de la KLM despegó de Ámsterdam el 25 de noviembre, con destino final en Tokio y escalas en Atenas, Beirut y Delhi, pero los piratas aéreos obligaron al capitán a emprender un periplo cada vez más desesperado, con aterrizajes en Siria, Chipre, Libia, Malta y, en dos ocasiones, Dubái. «¡Quién iba a pensar que haríamos tanto turismo!», bromeaba el marinero bilbaíno Metodio Catón, que formaba parte del pasaje junto a un grupo de compañeros y habló después con EL CORREO para relatar su experiencia. Y la contó, claro, a la bilbaína, con admirable presencia de ánimo: «Todo ha sido, más que una pesadilla, una broma. Al menos para nosotros, que con los peligros del mar estamos acostumbrados a casi todo».

A las siete de la tarde, hora española, el Boeing 747 ya había partido de Líbano, su primera escala. Entre los viajeros que habían subido en Beirut había tres hombres –dos de mediana edad y un joven de 18 años– que, cuando el aparato sobrevolaba Irak, se identificaron como miembros de la Organización Juvenil Árabe para la Liberación de Palestina. Ahí comenzó un secuestro que se prolongaría dos días, entre repetidas amenazas de hacer que estallase el avión.

A bordo había 17 tripulantes y 247 pasajeros, la mayoría japoneses, aunque en tres filas de mitad de cabina destacaba un grupo de veintidós españoles: eran marineros contratados para incorporarse al 'Ogden Danube', un buque mercante que iba a botarse el 4 de diciembre en Maizuru (Japón). La empresa propietaria, estadounidense, había buscado una tripulación española: «Son algo más caros que los de otras naciones mediterráneas, pero su rendimiento es mayor», aclaraba este periódico. Entre ellos había unos cuantos gallegos, algún castellano y andaluz, tres castreños (Avelino Campo, Jesús Gaviñas y Jesús Miguel Cobo) y siete vizcaínos o afincados en Bizkaia (además de Metodio, estaban su amigo Javier Uribe, José Luis Vázquez, Félix Hueto, Gregorio Viveros, Miguel Ángel Llorente y Miguel Ramos).

Los secuestradores, armados con una pistola y explosivos, ordenaron que el avión emprendiera el regreso a Beirut, pero las autoridades libanesas negaron el permiso de aterrizaje, de manera que acabó en Damasco. Allí solicitaron combustible, pero, antes de que se lo facilitasen, el 'Mississippi' emprendió de nuevo el vuelo y se trasladó a Nicosia, donde sus captores exigieron la liberación de siete prisioneros. El siguiente destino fue Trípoli, de donde pasaron a Malta: allí, el martes, liberaron a los pasajeros y a la mitad de la tripulación. Volaron a Dubái, de donde volvieron a despegar con el propósito frustrado de aterrizar en Yemen, para volver finalmente a Emiratos y entregarse.

El bueno y el díscolo

Todo esto sonaba muy distinto cuando Metodio se lo contó al periodista Manu Leguineche. El propio Manu, bregado en mil batallas, confesaba su asombro: «Después de vivir una de las más dramáticas odiseas de los secuestros aéreos, Metodio Catón me hablaba con calma, con un chocante sentido del humor», escribió. «Es una aventura para contar un día a los nietos –decía el marinero, de 34 años, enrolado como mecánico y padre de dos hijos pequeños–, pero dudo que los nietos se la crean».

Dos de los secuestradores –uno al que Metodio llamaba «el bueno» y otro al que bautizó como «el díscolo»– recorrieron el Jumbo con una pistola y una bomba de mano y obligaron a todos a concentrarse al fondo del avión. Las primeras horas fueron de «susto», según reconocía Metodio. «Poco a poco, a medida que pasaban las horas y los aterrizajes, se calmaron los nervios; nuestros nervios, porque los guerrilleros se ponían más nerviosos a medida que les cerraban los aeropuertos. A pesar de todo, los 22 españoles lo hemos tomado a broma».

–¿Los japoneses también? –preguntaba Leguineche.

–Esos no. Se encogían en el asiento, se tapaban la cara con las manos, se miraban angustiados y no se atrevieron a hablar. Estaban paralizados de miedo.

Y la verdad es que, leyendo su relato, en el que «el díscolo» amenazaba una y otra vez con hacer que el avión saltase en pedazos, uno entiende a los japoneses. En cambio, ya en Damasco los marineros se centraron en otras cosas: «Nos pusimos a cantar, a bailar y a contar chistes. Cantamos a coro 'Desde Santurce a Bilbao', 'Eres alta y delgada', el himno del Athletic..., y por fin conseguimos animar a los japoneses. Nos quedamos roncos». La comida se acabó («traían algunos pastelitos, algún canapé, todo racionado») y algunos despegues y aterrizajes resultaron complicados, porque las pistas no estaban concebidas para una aeronave de esas dimensiones: «Fueron bruscos y peligrosos. Nosotros cantábamos, pero el verdadero miedo lo pasamos en los aterrizajes y los despegues».

Metodio detalló a Manu que, antes de descender del avión en Malta, pudo cruzar algunas palabras con el secuestrador más amable. «Nos habló de la causa de los palestinos y de que habían matado a su familia», explicaba. El animoso marinero bilbaíno, que falleció en 2011, relató su experiencia desde Ámsterdam, adonde los habían llevado para partir de nuevo hacia Japón: «Hoy volamos hacia Tokio, si no vuelven a secuestrar nuestro avión», decía, y se despedía con un suspiro de alivio: «¡Menos mal que en el mar ya no hay piratas!».