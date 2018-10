El maestro asesino de Olaeta El asesino Ildefonso Uriarte (izda.) y el peón Domingo Nafarrete. / El Noticiero Bilbaíno Hace noventa años, Ildefonso Urarte espantó a a la sociedad vasca al matar con un martillo a su mujer durante un paseo por el monte y decapitarla con una navaja CARLOS BENITO Lunes, 15 octubre 2018, 01:39

El domingo 15 de julio de 1928, Ildefonso Urarte y su esposa, Justa Susaeta, no volvieron a casa después de su habitual paseo. Habían salido a las cuatro y media, según su costumbre, para caminar por los bosques de la localidad alavesa de Olaeta, donde Ildefonso era maestro, pero cayó la noche y todavía no habían regresado. Los hijos avisaron al alcalde y se organizó rápidamente una partida de búsqueda que inspeccionó las estribaciones más cercanas, sin éxito. Al día siguiente, se retomó el rastreo desde primera hora y no tardaron en producirse hallazgos macabros en un paraje del monte Albina. Lo primero fue un ejemplar del periódico 'El Magisterio Español' con restos de cuero cabelludo y manchas de sangre, como de haber usado el papel para limpiar el filo de un cuchillo. Poco después, a unos ocho metros de distancia, se localizó la fosa.

La tierra removida delataba la presencia de la sepultura, de metro cuarenta de largo, 65 centímetros de ancho y unos 35 de profundidad. Nada más empezar a remover la tierra, los espantados vecinos dieron con unas ropas de mujer y decidieron alertar a las autoridades. Ya en presencia de juez, secretario y forense, se siguió excavando hasta desenterrar el cadáver de Justa: estaba en paños menores y le faltaba la cabeza. Los lugareños llegaron a tres conclusiones rápidas. La primera era que el criminal seguramente había envuelto la cabeza en la ropa de la muerta y la había enterrado en algún otro sitio. La segunda, que la fosa había sido abierta con herramientas adecuadas, de manera que el crimen parecía premeditado, no fruto de la improvisación y el arrebato. La tercera conclusión, sobre la que nadie parecía albergar grandes dudas, era que el asesino se llamaba Ildefonso Urarte, el esposo desaparecido.

La cabeza apareció a las nueve de la noche, a unos cuatro metros del cuerpo. La encontró el peón caminero Domingo Nafarrete, después de que su perro perdiguero, Ariñ, se detuviese en una zona de grandes helechos con la mirada clavada en un punto fijo. Estaba completamente afeitada y presentaba un golpe en cada sien: desde el principio, se sospechó que el arma empleada en el ataque era un martillo que se había echado en falta en casa del matrimonio. Muy cerca de la cabeza se hallaron el corsé y la blusa de la víctima.

Ildefonso siempre había sido un hombre arisco, de trato incómodo. Natural de Vitoria, tenía 48 años y un pasado itinerante: hizo el servicio militar en el Batallón de Cazadores de Estella (Navarra), trabajó como carcelero en la localidad vizcaína de Markina (pero lo echaron porque dejó escapar a un preso) y después ejerció la docencia en lugares como la propia Markina, Mutiloa (Gipuzkoa) o Ezcaray (La Rioja) hasta llegar a Olaeta, un concejo de Aramaio. Su matrimonio con Justa, que procedía del Condado de Treviño, fue problemático desde el primer momento: el mismo día de la boda, Ildefonso protagonizó un desagradable altercado con su suegra y se marchó sin despedirse en compañía de su esposa, a la que prohibió visitar a su familia. «Ha sido mártir en vida, muriendo mártir también», escribió un periodista sobre la desventurada Justa. El maestro daba muestras, en ocasiones, de un comportamiento errático -la prensa recogió, por ejemplo, una visita a Eibar en la que pretendió sacar dinero de un banco en el que no tenía cuenta- y su carácter había empeorado a raíz del esfuerzo de preparar unas oposiciones, hasta el punto de que sus propios hijos (tres chicos de 20, 18 y 16 años) hablaron de «anormalidad mental». Era irritable y celoso y, a causa de un interés enfermizo por el dinero, había dejado de entregar en casa su sueldo de maestro.

Las batidas por los alrededores del pueblo no dieron ningún resultado. La madre de Ildefonso, que vivía con el matrimonio, alertó de que el presunto criminal había retirado los fondos de una libreta de ahorros y llevaba encima cuatrocientas pesetas, una buena cantidad que había podido ayudarle en su huida. Finalmente, una pareja de guardias lo identificó el miércoles en el puerto de Ondarroa, desde donde fue trasladado primero a Durango y después a Aramaio. En el momento de su arresto llevaba encima un martillo de carpintero, una navaja de Albacete, dos tijeras, dos hojas de afeitar, 404 pesetas, su título de maestro, un mapa de Gipuzkoa y varios cuadernos de apuntes. Ya en sus primeras declaraciones, admitió que había matado a Justa con el martillo, la había decapitado con la navaja y le había cortado el pelo con las tijeras, esperando que así no se sabría si la cabeza pertenecía a un hombre o a una mujer.

En un molino

Los interrogatorios, según reflejó la prensa, dejaron claro que Ildefonso no sentía ningún arrepentimiento por haber acabado con la vida de su mujer. «La he matado porque miraba a los mozos de la aldea», llegó a decir. Sin embargo, las autoridades se inclinaban a pensar que el móvil del crimen había tenido más que ver con la economía, ya que al maestro le obsesionaba que las 12.000 pesetas en valores que poseía su propia madre pudiesen pasar directamente a manos de su esposa y sus hijos. También explicó al juez los detalles de su fuga: su intención era pasar a Francia, pero se perdió por el camino. Durmió en el Anboto, pidió comida en un molino de Arrazola donde no sabían nada del crimen y quiso llegar a Elorrio, pero equivocó el camino y acabó en Ondarroa.

El juicio se celebró en marzo de 1929 en Vitoria. El fiscal pidió 24 años de cárcel y el abogado defensor reclamó que fuese declarado irresponsable por enfermedad mental. En la vista, Ildefonso imitó el canto del gallo y los sonidos de otros animales, además de responder con incoherencias a las preguntas del ministerio público: por ejemplo, se proclamó ministro de Baco y dijo que ya podían ir trayendo las botellas. En vista del desarrollo de los acontecimientos y del dictamen de peritos como el alienista Villaverde, el fiscal modificó sus conclusiones y solicitó la absolución del maestro y su internamiento en un hospital psiquiátrico. Así lo dictaminó el juez.