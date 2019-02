Aquel febrero accidentado de 1919 en la comisaría de La Cantera

Ha llegado el momento de retroceder un siglo. Bienvenidos a las noticias de febrero de 1919, que nos muestran un Bilbao y una Bizkaia a veces sorprendentes en su diferencia y otras, extrañamente parecidos a los nuestros: como cada mes, copiaremos una selección procedente de 'El Pueblo Vasco' y centrada en los sucesos, los avisos oficiales y la publicidad de índole más local. No son todas las noticias de la misma fecha, sino que se fueron publicando a lo largo del mes correspondiente, y están tal cual, incluidos los títulos en negrita, con mínimas adaptaciones en la ortografía y la puntuación.

¿Intento de suicidio? Anoche fue conducido a la comisaría de la segunda zona, sita en la plaza de La Cantera, el joven de 25 años Francisco Peñafiel Urresti, limpiabotas del café Royalty y domiciliado en Hernani, 23. Sufría un ataque agudo de alcoholismo y, para que se le espabilara la curda, lo dejaron en unión de otros detenidos en el salón de la comisaría, pues los calabazos fueron ayer clausurados por orden superior. Cuando hacía un rato que el detenido se hallaba en el salón, se indispuso repentinamente y el ordenanza, señor Olarte, ordenó que el coche camilla fuese trasladado al hospital civil de Basurto. Allí se le apreció que sufría una intoxicación, pues Francisco, no se sabe con qué intención, se había tomado en un vaso de agua toda una caja de cerillas de las de 10 céntimos. Se le hizo el lavado del estómago y se le dio un antídoto para que neutralizara los efectos del veneno.

Es peligroso viajar sin billete. Cuando ayer llegó a Bilbao el tren expreso de Madrid, algunos curiosos que en la estación se encontraban observaron que el coche 'sleeping' venía casi acribillado a balazos, y eso dio lugar a que muchos lanzasen por ahí el rumor de que el tren había sido tiroteado. No sabemos hasta dónde hubiera llegado la fantasía de algunos comentaristas si el rumor no hubiese sido desechado en seguida, pues muchísimas personas referían y propalaban el rumor como artículo de fe. No hubo tal agresión al tren. Cuando el tren salió de Madrid la noche del lunes, unos 'peines' que debían trasladarse al Escorial para trabajar se encaramaron en el 'sleeping' porque no tenían dinero para sacar billete. La pareja de escolta que viajaba en el expreso les descubrió y, después de intimidarles para que se entregaran, como no obedecieran a sus voces, hizo varios disparos. Desgraciadamente, tres de los obreros resultaron muertos y dos heridos. 'La Tarde' recoge otra versión, según la cual los tales sujetos trataron de asaltar el coche 'sleeping' de Bilbao y robar a los viajeros.

No se encuentra un médico que sepa el vascuence. En la reunión celebrada ayer por la Comisión Provincial, se dio cuenta de que la plaza de médico vacante en Cortezubi se había declarado desierta por no reunir el requisito de poseer el vascuence los dos doctores que se presentaron al concurso. Hablándonos de este asunto, nos dijo don Hilario Bilbao: «Ahora bien, como parece que los que pudieran hallarse en condiciones para desempeñar la plaza no optan a ella por no convenirles el sueldo que se asigna, el alcalde solicitó que la Diputación autorizara al Ayuntamiento para no cumplir el requisito relativo a la posesión del vascuence».

Muerto por disparo. Se conocen nuevos detalles de la muerte del cazador Felipe Asúa. A las 11.45 del día 3, al regresar de caza en una lancha por la ría de Galindo, Felipe Asúa, de 32 años, al llegar al barrio de Vega Nueva, chocó la embarcación con la orilla, cayendo la escopeta al fondo del bote, disparándose al mismo tiempo con tan mala fortuna que fue a penetrar el proyectil por la sien derecha de Asúa, el cual quedó muerto en el acto.

Un alarmista. Anoche a las diez un individuo conocido por 'Ferrero', que vive en Santa Teresa, hizo dos disparos en las escalerillas del Cristo contra cuatro jóvenes que por allí ascendían. Afortunadamente, no hubo que lamentar desgracias, porque 'Ferrero' tiene muy mala puntería. Hechos los disparos, se dio a la fuga, sin que se haya logrado detenerle.

El marqués de Lamiaco, estafado. En el mes de enero se presentó al señor marqués de Lamiaco, recomendado eficazmente, Félix de Link, diciéndose agente de la compañía de seguros 'La Equitativa' de los Estados Unidos. Después de no pocas conferencias, logró del señor marqués que aceptara una póliza de seguro de vida por valor de 50.000 pesetas, valedera por veinte años y cuya prima fija anual era de 2.595,78 pesetas. El referido agente se las ingenió de manera que el marqués no puso reparo en hacerle entrega de la primera anualidad, con la que el amigo Félix ha desaparecido. El marqués ha recibido oportunamente datos y cartas de la compañía de seguros, en las que se le dice que Félix de Link, aunque fue agente de dicha compañía, no lo era al efectuar el seguro y que este no está hecho legítimamente.

'Crecedor Racional', un anuncio de febrero de 1919.

Unas pataditas. En la madrugada de ayer penetró Javier Menchaca en el café bar que doña Fermina Izquierdo posee en la planta baja de la casa número 2 de la calle de la Cantera. Se subió al tablado del café y, al marcarse unas pataditas, derribó un jarro que servía de adorno en el expresado bar. La dueña reclama en concepto de daños 300 pesetas, pero Javier se niega a pagarlas, porque cree que es excesiva la tasación que la dueña ha hecho del jarrón.

Sin información. Averiadas, a consecuencia del temporal, las líneas telefónicas y telegráficas, no ha llegado todavía a nuestro poder ni un solo despacho del servicio de noche. Solo hemos recibido dos breves conferencias telegráficas depositadas a primera hora de la tarde y que no alcanzan más que una parte de la información oficial y otra de la de provincias. Tampoco hemos podido celebrar más conferencias regionales que la de Vitoria. Asimismo, nada sabemos tampoco de lo que haya podido suceder ayer en el extranjero. La incomunicación, pues, puede decirse que es total.

Dos mujeres muertas. Ayer, y después de haber sido asistidas en la Casa de Socorro del Centro, fueron conducidas a la comisaría de la Plaza de la Cantera dos mujeres que se encontraban en completo estado de embriaguez. Cuando, a las dos de la tarde, el ordenanza de servicio se disponía a hacer la requisa por los calabozos de la expresada comisaría, en uno de los cuales habían sido encerradas las citadas mujeres, se encontró altamente sorprendido al ver que estas, víctimas de un fuerte ataque de alcoholismo, habían fallecido (...). Las mujeres fallecidas son Enriqueta Bustamante García, de 48 años, soltera, natural de Madrid, y Esperanza González, de 45, natural de Lugo, ambas sin domicilio.

Gran incendio en 'El Bosque'. No asustarse; al contrario, recibid la noticia con alegría, pues desde esta fecha venderemos el carbón de ovoides a 4 pesetas los 50 kilos. Ídem de antracita a 5 pesetas los 50 kilos (...). Pedidos: Arregui, Gallástegui y Cia. Ronda, 12. Teléfono 1169.

Cómo se inutilizan los niños. Ayer se hallaban jugando en su domicilio de Somera los hermanos Santiago Martínez, de 15 años, vendedor de periódicos, y una hermana suya de 12 llamada Eugenia. El primero tenía una navaja de afeitar en la mano y, queriendo dar con ella un tajo a un papel que su hermana sostenía, le alcanzó la mano derecha, produciéndole una extensa herida incisa, con sección de tendones y partes blandas (...). Se cree que la niña quedará inútil de la mano lesionada.

Agresor detenido. La Guardia Civil de Baracaldo ha detenido en los muelles del Nervión, junto a los cargaderos de la Orconera, a Prudencio Fernández, de 24 años, marinero, el cual guapamente lanzó a tierra días pasados a Leandro Romaneti, causándole contusiones en la cara de pronóstico reservado.

Una salvajada. A las dos y media de la madrugada se hallaban en la calle de Miravilla discutiendo varios trasnochadores. Como en aquel momento pasaba próximo a ellos el Santo Viático y no cesaran de dar voces y proferir frases que herían los oídos, el sereno de servicio les invitó a que se portasen como personas cristianas y no como salvajes. Los muy hotentotes se mofaron del sereno y no se preocuparon lo más mínimo de la irreverencia que cometían. Por esta razón, el sereno procedió a su detención y los condujo a la segunda comisaría. Allí armaron otro escándalo mayúsculo desobedeciendo a la autoridad, por lo que fue preciso llamarles nuevamente al orden. Uno de los más iracundos, Luis Rasines, empleado de arbitrios, se destacó del grupo, se sintió majo y dio una bofetada al cabo señor Franco, que se hallaba en la comisaría de servicio. Intervino entonces el ordenanza señor Olarte y también fue agredido por el Rasines, quien le ocasionó una erosión en el ojo izquierdo (...).