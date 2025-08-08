El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Parte de las excavaciones que muestran un espacio reutilizado tras la erupción. AFP
Tiempo de historias

Las favelas de Pompeya: así reocuparon la ciudad los supervivientes de la erupción del Vesubio

Los vecinos más pobres de la ciudad, que no tenía medios para establecerse en otro lugar, habilitaron asentamientos precarios en las ruinas sepultadas

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:10

Pompeya, la ciudad romana sepultada por la erupción del Vesubio en el año 79 d.C. en la que fue una de las catástrofes más ... recordadas de la historia, ha sido durante siglos un símbolo de la tragedia y la preservación. Sus calles, casas y artefactos, atrapados en el tiempo bajo capas de ceniza y sedimentos volcánicos, han fascinado a historiadores, arqueólogos y turistas de todo el mundo desde que empezaron a excavarse en el siglo XVIII, durante el reinado de Carlos III de España, rey también de Nápoles (como Carlos VII). Ahora, las últimas excavaciones en la Insula Meridionalis, el barrio sur del centro urbano antiguo de la ciudad, han revelado un capítulo más humano de su historia sobre el que hasta ahora solo se había especulado: tras la destrucción, un grupo de supervivientes desesperados regresó a las ruinas y convirtió lo que quedaba a la vista de la ciudad devastada en un asentamiento precario, «una favela entre las ruinas aún reconocibles de la Pompeya que fue», según el arqueólogo Gabriel Zuchtriegel, director del Parque Arqueológico de Pompeya.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una impresionante manta de algas invade la playa principal de Noja
  2. 2

    La marcha a Arabia de Iñigo Martínez facilitará la llegada de Laporte al Athletic
  3. 3

    El Gobierno vasco y Getxo chocan por el plan para construir viviendas en el Puerto Viejo de Algorta
  4. 4

    Laporte aprieta para salir del Al-Nassr y fichar lo antes posible por el Athletic
  5. 5

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»
  6. 6

    El vasco que bate récords en aguas gélidas entre medusas gigantes
  7. 7

    Estados Unidos cancela contratos de vacunas de ARN mensajero por casi 500 millones
  8. 8

    Leticia Sabater: «He tenido muchísimos rolletes vascos»
  9. 9

    Netanyahu planea tomar Gaza en cinco meses y ponerlo bajo control de «fuerzas árabes»
  10. 10

    Uno de cada tres jóvenes de entre 25 y 34 años que residen en Bizkaia nació en el extranjero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las favelas de Pompeya: así reocuparon la ciudad los supervivientes de la erupción del Vesubio

Las favelas de Pompeya: así reocuparon la ciudad los supervivientes de la erupción del Vesubio