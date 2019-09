Dimisiones a la bilbaína

Durante el siglo XIX abundaron las tensiones entre el Ayuntamiento de Bilbao y otras instancias, normalmente el gobernador civil. Saltaban trifulcas por nimiedades, en las que el alcalde y los regidores defendían su honor. Eran algo susceptibles. Incidentes que saltaban por asuntos de toros o del teatro se convertían en un agudo conflicto. A veces llevaban a que el Ayuntamiento decidiese dimitir… de una forma algo peculiar.

No hubo dimisión municipal, pero un buen antecedente de estas broncas fue el de enero de 1800. Se inauguraba el teatro de comedias que se construyó en la calle Ronda, y vino a Bilbao la compañía de Antonio Martínez. Solicitó al Corregidor -el delegado del rey en Vizcaya- la autorización para que Joaquina la Navarra cantase una tonadilla de Pablo Esteve, muerto unos años antes y autor de tonadillas muy populares, algunas de letra ligera. El corregidor, por entonces un sujeto «de genio corrosivo», denegó el permiso. Los comediantes fueron a hablar con el alcalde, que se enteró de que la tonadilla la había cantado en Madrid Lorenza Correa, entre las principales figuras de la época. Concedió el permiso y la canción sonó en Bilbao, con gran respaldo de los bilbaínos.

El Corregidor se sintió ofendido y mandó detener a Joaquina la Navarra, que acabó en la cárcel. Estaba en juego la moralidad, cuestionada por la tonadilla, pero sobre todo quién era el encargado de vigilarla, si el Corregidor o el Ayuntamiento. El lío fue de cuidado. Al final se reconoció que la competencia le correspondía al Ayuntamiento.

Durante el XIX la historia de Bilbao está jalonada de incidentes intranscendentes pero con consecuencias aparentemente serias: el ayuntamiento dimitía, sin que después la sangre llegara al río.

La «dimisión en bloque» de agosto de 1842 resulta sorprendente. Arrancó de los toros del día 27. El contrato con los organizadores de la corrida incluía tamborileros, pero no banda de música. El asunto se convirtió en grave porque aquel año decidieron venir a Bilbao el infante Antonio de Paula y su esposa Luisa Carlota. ¡Y no habría música en la corrida! Para salvar el prestigio, el Ayuntamiento quiso contratar a la banda militar. No pudo llegar a un acuerdo, pues ofreció 3.000 reales y le pidieron 4.000.

El comienzo de la historia fue por tanto algo cutre. Lo que siguió no mejoró el tono: todo el incidente fue chusco, no es de los que dan prestigio urbano. Algunos aficionados, indignados, asaltaron la víspera por la noche el balcón del Ayuntamiento, que estaba junto a San Antón. Por la mañana impidieron que se pudiera oír un bando, gritando «música, música».

En la corrida la trifulca fue a más. Según el relato del Ayuntamiento, la protagonizaron los aficionados de un ángulo de la ría que eran «niños mimados», de buena familia y con estudios. Gritaban «música», «fueras». Se oían silbidos. Uno levantó el puño mirando fijamente a las autoridades, mientras «las insultaba con atrevido ademán».

Los miembros del ayuntamiento ordenaron que el alguacil citase al vecino y que lo detuviesen cuatro soldados. Ahí estalló el lío. El coronel del Regimiento, que también estaba en la corrida, ordenó a los soldados que no lo hicieran. A lo mejor los militares estaban a su vez indignados porque no les habían pagado los 4.000 euros.

Total, que el lío desembocó en un conflicto político. El Ayuntamiento se sintió ofendido, desautorizado como «autoridad civil» ante 6.000 personas y dimitió en bloque. Ahora bien: en la época las dimisiones eran peculiares. Las autoridades dimitían, pero seguían en sus puestos, hasta que el Gobierno admitiese la dimisión. Así que, en realidad, no pasó nada. En diciembre llegó el oficio que les comunicaba a alcalde y regidores que sus cargos eran «irrenunciables». Habían salvado el honor, pero seguido en sus puestos.

En las décadas intermedias del XIX, en unas diez ocasiones alcalde y concejales dimitieron. Lo hacían «en bloque» pero nunca cesaron en sus puestos. Tras comunicar la decisión, tramitaban los asuntos con normalidad, interesándose alguna vez por cómo iba su dimisión. La cuestión se olvidaba cuando el Gobierno comunicaba que no la admitía. Constituía un mecanismo de presión. Dimitían para protestar, no para dejar el cargo.

Su inclinación dimisionaria dio al Ayuntamiento de Bilbao un aire levantisco. Alguna vez hubo un trasfondo político. Sucedió así en julio de 1844, cuando el Gobierno moderado restableció las Diputaciones Forales, a elegir por las Juntas Generales, abolidas tres años antes. El Ayuntamiento constitucional dimitió en bloque, «como medida para lograr la armonía y unidad de la administración popular del país». Verosímilmente era una protesta contra la decisión. En realidad, fue una dimisión ritual, pues enseguida los munícipes se avinieron al nuevo estado de cosas.

Asuntos baladíes

Doce años después la tradición foral justificaba su «dimisión en bloque». El Gobernador Civil pidió al Ayuntamiento la relación de bienes que podían ser objeto de la Ley de Desamortización, no bien vista por parte de la política local. Contestación municipal: no podían obedecer al Gobierno porque tenía que respetar los fueros. El argumento, discutible, justificó la dimisión del Ayuntamiento, que por lo demás siguió funcionando con normalidad.

Las más de las veces las dimisiones del Ayuntamiento arrancaron de asuntos baladíes. Agosto de 1858: en el teatro, junto al Arenal, se representaba con éxito 'El Barbero de Sevilla'. La compañía solicitó al Ayuntamiento dar sesiones fuera de abono: al abonado se le guardaría la entrada hasta las doce del mediodía. El Consistorio le negó la autorización; en sus primeras explicaciones no se entiende por qué. La compañía acudió al Gobernador Civil, que concedió el permiso. Estalló el conflicto. Alcalde y gobernador discutieron en el teatro. A voz en grito. Total: dimisión del ayuntamiento, porque el gobernador no le había consultado. El Ayuntamiento «no puede seguir en su puesto con dignidad y debían dimitir los cargos». Eso sí: dimitían y seguían en el puesto.

Cuesta entender el enconamiento a que se llegó por una cuestión tan trivial, pero se conoce que las fuerzas vivas estaban abonadas al teatro. De ahí las declaraciones del gobernador, que hablaba como si estuviese en juego el destino de la villa. O la solemnidad del alcalde. Desconcierta el fondo del problema. Residía en que al ser funciones fuera de abono, los abonados tenían que pagar sus entradas «a precio del día». A cuenta de eso estalló el conflicto. Todo porque los abonados no tendrían descuento en algunas funciones del teatro.

Decididamente, eran algo tiquismiquis.

Otro conflicto de apariencia menor tuvo lugar en 1861. El gobernador solicitó al Ayuntamiento que revocase la prohibición de carruajes por Sendeja mientras durasen las obras de empedrado. La bronca fue de cuidado, sobre todo cuando algún coche del gobierno circuló por allí, sin que el Ayuntamiento hubiese revocado la prohibición. Hubo dimisión y dictamen del gobierno reconociendo que el gobernador no había respetado las formas, pero asegurando que alguna razón tenía: Sendeja formaba parte del camino provincial a Munguía, por lo que era su competencia.

Hubo más dimisiones, como la del alcalde cuando el gobernador anuló la prohibición de que los vendedores de periódicos anunciasen «en alta voz o mediante gritos estridentes». O cuando el alcalde fue procesado al no dirigirse al gobernador en los términos debidos. El alcalde alegó, a su vez, que lo hizo así porque el tratamiento que le daba el gobernador no se ajustaba a la ley. Ante tantas faltas de respeto, el Ayuntamiento en pleno dimitió, por sus «altos deberes de civismo, hidalguía y fortaleza moral». Luego se reconciliaron todos, pero las cuestiones del honor y dignidad estaban a la orden del día.

La villa mantenía así sus perfiles tradicionales, entre ellos el orgullo urbano que justificaba desplantes y reacciones airadas.