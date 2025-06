Los ancestros más remotos del Papa están en Isla The New York Times publica una exhaustiva investigación de su árbol genealógico que incluye un affaire del abuelo paterno del que nació el padre de Prevost y otro hijo

Jesús J. Hernández Martes, 17 de junio 2025, 01:00 | Actualizado 01:18h.

Cada árbol genealógico desvela secretos familiares nunca imaginados. Ramas impensables de las que no queda memoria, hijos nacidos fuera del matrimonio o ancestros que participaron en batallas narradas en los libros de historia. El árbol genealógico del Papa no es una excepción y depara grandes sopresas. Los ancestros más remotos de León XIV están en la pequeña localidad cántabra de Isla. Varios de ellos eran nobles según constata el censo de la localidad de 1573. Hay más sobresaltos. Su abuelo paterno, Salvatore, quiso ser cura pero finalmente renunció a los votos para casarse. No tenía mimbres para el sacerdocio. Ahí va una prueba. Salvatore tuvo una amante francesa con la que tuvo dos hijos: el padre de Prevost y su tío.

The New York Times ha publicado una exhaustivo árbol genealógico de Robert Francis Prevost​​. Es obra del genealogista Henry Louis Gates Junior que identifica hasta 15 generaciones anteriores del pontífice. Lo ha realizado en colaboración con asociaciones de su gremio como American Ancestors y el Club Genalogista Cubano de Miami.

Hay de todo entre los ancestros de Prevost. Desde esclavos hasta dueños de esclavos. Una rama española, una francesa, una estadounidense, una italiana, una cubana y una afroamericana, entre otras. Los registros más antiguos del Papa que ha localizado The New York times están en Isla y se remontan a comienzos del siglo XVI. Cuatro de sus once ancestros más lejanos aparecen registrados como hidalgos en el censo de la localidad cántabra de 1573. Uno de ellos es Diego de Arana Valladar, un capitán de la Armada Real que pasó años luchando contra los holandeses. Su hijo, Diego de Arana Isla, tenía 9 años cuando se quedó sin padre. Desde joven recorrió el mundo con la armada española y sirvió en Panamá como capitán de artillería. A través de la hermana de Diego, el Papa está relacionado con Antonio José de Sucre, el héroe de la batalla de Ayacucho, que fue durante un par de años presidente boliviano. Luego se asentó en Cuba, y aquí nace la rama cubana de sus ancestros. Hasta cuatro generaciones de la rama materna nacieron en La Habana.

«El triángulo de Riggitano»

En el caso paterno, cinco generaciones de Prevost estuvieron radicadas en Sicilia. Allí nació en 1876 el abuelo del Papa, que se llamaba Salvatore Giovanni Gaetano Riggitano Alito y que emigró a EE UU en 1905. Salvatore quiso ser cura pero finalmente renunció a los votos y luego se casó. Pero aquí viene otra parte curiosa. Quien aparece en el árbol genealógico del abuelo del Papa no es su esposa, sino su amante, una emigrante francesa llamada Suzanne Louise Marie Fontaine. Con ella tuvo dos hijos: el tío de Prevost y el padre de Prevost. Los dos llevaron el apellido de soltera de su abuela materna francesa, Prevost. Aquel affaire de Salvatore, que incluyó un lío con una maestra y un detective privado, acabó saliendo en un periódico bajo el títular «El triángulo de Riggitano».

La rama francesa tiene un apéndice en Canadá en torno a 1650. El diario neoyorquino apunta que a través de Louis Boucher de Grandpre, nacido en Trois-Rivières, Quebec, el Papa podría tener lazos lejanos -primos lejanos y líneas indirectas- con Hillary Clinton, Justin Bieber, Jack Kerouac y Madonna. La rama estadounidense se asentó allí hace un siglo.

Esclavistas y esclavos

De lo que se aporta más detalles y concreción, en este caso gracias al genealogista Jari C. Honora, es de los ancestros afroamericanos de León XIV. Sus abuelos maternos aparecen descritos en los registros como «mulatos», «negros» y «persona libre de color». Muchos de ellos acabaron en Nueva Orleans, un lugar donde arraigaron numerosos antiguos esclavos. En 1805 sólo la mitad de su población era blanca. En el árbol, además de personas que sufrieron la esclavitud, hay cuatro antecesores que fueron dueños de esclavos. François Lemelle llegó a tener hasta 20 a su servicio.

Aunque es una realidad menos conocida, algunos de los aposeedores de esclavos eran de raza negra. También los hubo entre los ancestros del Papa. Muchos de sus familiares fueron enclavados en categorías intermedias, tanto por su situación como por su color o sus rasgos faciales. Aparecen, por ejemplo, manumitidos, aquellos que habían accedido a la libertad.

