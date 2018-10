Los diez trucos más útiles para WhatsApp WhatsApp / Web Ahorrar datos móviles y ocultar tu rastro, entre los consejos para esta popular aplicación de mensajería instantánea JOSÉ CARLOS CASTILLO Martes, 9 octubre 2018, 20:46

Mucho ha llovido desde 2009, cuando Jan Koum fundó WhatsApp. Con 1.500 millones de usuarios activos por mes y una media de 60.000 millones de mensajes enviados a diario, la aplicación ha revolucionado nuestros hábitos de comunicación a escala global.

Concebida de inicio como una «agenda inteligente», donde cada usuario podía indicar su disponibilidad, WhatsApp erradicó los mensajes cortos y fue ampliando funcionalidades. Del texto al vídeo y las notas de voz, pasando por los grupos de conversación, las videollamadas e incluso una versión corporativa.

Bajo el seno de Facebook desde 2014, WhatsApp encierra infinidad de trucos y atajos. Algunos desconocidos por la inmensa mayoría de usuarios. De ahí esta selección con diez opciones fundamentales.

Cambiar la tipografía de un mensaje

Sí, WhatsApp permite redactar con negritas y cursivas; diferente tipo de letra e incluso tachar mensajes. Para las negritas basta con incluir un asterisco antes y después del texto. Ejemplo: *Texto en negrita* > Texto en negrita

Procederemos de igual forma para cursivas, tachado y tipo de letra Monotype, aunque sustituyendo el asterisco por una barra baja (_Texto en cursiva_), el símbolo ~ (~Texto tachado~) o tres acentos graves (```Texto en otro tipo de letra```) respectivamente.

Otra opción, exclusiva para iPhone, es resaltar el texto y seleccionar la opción deseada tras pulsar «B/I».

Saber si alguien te ha bloqueado

Aunque no existe un método infalible para averiguarlo, sí varios factores significativos: que aparezca un sólo 'tic' al enviarle mensajes; que no podamos ver su última hora de conexión; que nunca le veamos «en línea»; que no podamos consultar su foto, descripción ni estado de perfil… También podemos intentar agregarle a un grupo: si no nos aparece en el listado de contactos, mala señal.

Por último, la aplicación impide realizar llamadas de voz a aquellos usuarios que nos hayan bloqueado.

Leer mensajes sin estar 'en línea'

A todos nos ha ocurrido: queremos consultar WhatsApp sin que cierta persona sea consciente de nuestra última conexión (evitando así que nos apremie a contestar sus mensajes). Uno de los métodos más sencillos es activar el 'modo avión' de nuestro teléfono, lo que nos permite abrir la app y leer los últimos mensajes sin importunios.

También podemos recurrir a las notificaciones emergentes, aunque éstas no suelen desplegar los mensajes completos si superan determinada extensión. No obstante, en Android disponemos de un widget para visualizar las últimas recepciones. Tan sólo tenemos que habilitar el de WhatsApp en 'Ajustes', arrastrándolo a continuación al segmento de pantalla deseado.

Guardar tus mensajes favoritos

La popularización de los grupos de chat trajo consigo un problema: la dificultad para encontrar aquella foto, mensaje o vídeo que nos encandiló. Podemos recurrir a la opción 'Buscar chat' (pulsando sobre el nombre del grupo), pero no siempre resulta efectivo.

Lo ideal es marcar como favoritos estos mensajes 'especiales'. Para ello pulsamos sobre el envío en cuestión hasta que aparezca el icono de una estrella, la seleccionamos y listo. En lo sucesivo podremos consultar dichos mensajes desde el apartado 'Mensajes destacados', en 'Configuración'. También borrar aquellos que hayan dejado de interesarnos.

Exportar una conversación

¿Y qué ocurre cuando lo que queremos preservar es una conversación completa y no un mero mensaje? Conservarla en el sentido más literal de la palabra, aún cuando WhatsApp desapareciese de las tiendas de aplicaciones. Tanto en iOS como en Android podemos enviar una copia a nuestro correo electrónico.

Los usuarios de iPhone deben abrir el chat en cuestión, pulsar sobre el nombre del usuario, seleccionar 'Exportar chat' y elegir si queremos incluir los archivos adjuntos. Por último, escogemos la aplicación que nos interese: Correo, Dropbox, Google Drive…

El proceso en Android es similar: abrimos el chat, pulsamos el botón de menú, elegimos 'Más…' y finalmente 'Enviar chat por correo'. El resultado es un documento .txt con los últimos 10.000 o 40.000 mensajes, dependiendo de si incluimos elementos multimedia o no.

Ahorrar batería y datos móviles

Existen varios métodos para minimizar el consumo de datos móviles y batería dentro de la aplicación. En iPhone, accedemos a 'Configuración', 'Uso de datos y almacenamiento' y 'Auto-descarga multimedia', donde podemos elegir si las fotos, vídeos, audio y documentos se descargarán automáticamente conforme se reciban. También podemos limitar la descarga a encontrarnos bajo una red WiFi.

Justo debajo encontramos el apartado 'Configuración de llamadas', que permite disminuir el uso de datos cuando las realicemos desde WhatsApp.

Opciones semejantes se encuentran en los 'Ajustes' de WhatsApp para Android, concretamente en 'Ajustes de chat' y 'Uso de datos'.

Ocultar la última hora de conexión

Un clásico entre los trucos de WhatsApp y quizás el aspecto más controvertido. Determinadas personas se sienten vigiladas al convertirse la aplicación en una suerte de 'fichador' personal. De ahí que opten por desactivar el indicador de última conexión.

En iOS y Android lo hacemos desde 'Configuración', 'Cuenta' y 'Privacidad', donde seleccionamos quién puede ver nuestra última conexión, foto de perfil y estado ('todos', 'mis contactos' o 'nadie'). Justo debajo podemos desactivar las notificaciones de lectura (el consabido 'triple check').

Conviene señalar que tampoco nosotros podremos conocer las últimas horas de conexión ajenas, ni ser notificados cuando se lean nuestros mensajes. Ya se sabe: «un gran poder conlleva una gran responsabilidad».

Recuperar mensajes borrados

Sabemos cómo eliminar un mensaje (para uno mismo o todos los interlocutores) pero, ¿y si queremos recuperarlo? No es posible de forma individual, pero sí en el conjunto de la conversación, siempre y cuando contemos con una copia de seguridad reciente.

Éstas se realizan automáticamente en iCloud y Google Drive, aunque también podemos forzarlas en cualquier momento, eligiendo 'Realizar copia ahora' en 'Configuración', 'Chats', 'Copia de seguridad'. Es buena idea hacerlo antes de borrar cualquier mensaje, por si las moscas.

Una vez comprobado que nuestra última copia de seguridad es reciente, basta con desinstalar la aplicación del teléfono. Al volver a instalarla e introducir nuestro número de teléfono, se nos preguntará si queremos restaurar la copia almacenada en los servidores de turno.

Usar WhatsApp en el ordenador

La pesadilla para la productividad de muchos. WhatsApp Web se lanzó en 2015, permitiendo consultar nuestros chats desde cualquier navegador. Basta acceder a 'Configuración', 'WhatsApp Web/Escritorio' ('Chats', 'Ajustes', 'WhatsApp Web/Escritorio' en Android) y escanear el código QR presente en web.whatsapp.com.

WhatsApp también cuenta con una aplicación de escritorio, disponible para sistemas operativos Windows 8.1 o posterior y macOS X 10.9 o posterior.

Enviar un mensaje a quien no tengamos en la agenda

Alguna vez ocurre que necesitamos escribir por WhatsApp a alguien que no figura en nuestra agenda. Esto nos obliga a incluirlo de improviso (generalmente con un nombre genérico) y acceder a la aplicación para abrir un nuevo chat.

Existe otro método, exclusivo para WhatsApp Web. En el navegador tecleamos la siguiente dirección: «https://api.whatsapp.com/send?phone=telefono&text=mensaje», donde «teléfono» debe sustituirse por el número que nos interese con el prefijo del país (34 en España). Por su parte «mensaje» debe sustituirse por el texto que queramos incluir. Ejemplo: https://api.whatsapp.com/send?phone=34666666666&text=hola

Al introducir la dirección se abrirá una ventana de conversación con el contacto de marras.