Problemas en Whatsapp, Facebook e Instagram a nivel mundial Según el portal 'Down Detector', los errores incluyen dificultades para mandar mensajes, recibirlos y cargar contenido multimedia E. C. Miércoles, 3 julio 2019, 16:58

Si has reiniciado el móvil, has probado a desconectar internet y siguen sin funcionarte Facebook, Instagram y Whatsapp no te alarmes, las tres plataformas han sufrido una caída mundial.

Aproximadamente desde las 16.00 horas, en la aplicación de mensajería, hay dificultades para descargar imágenes y audios. Según ha dicho WABetaInfo en su cuenta de Twitter, la caída se debe a problemas con el servidor y afecta a usuarios de diferentes partes del mundo, como Europa, Asia, África o América.

Facebook e Instagram tampoco se han librado y sufren problemas al cargar las fotografías. Incluso algunos usuarios están experimentando problemas con las historias de Instagram.

